「台南人寵壞民進黨太久」 韓國瑜喊話該覺醒了：集中選票力挺侯康配

國民黨今晚在台南花園夜市舉辦國民黨「團結之夜」造勢晚會，晚會高潮由韓國瑜、謝龍介、鍾佩君等人主持，並邀請台北市長蔣萬安、前總統馬英九、黨主席朱立倫等人到場宣講。韓國瑜提到，過去台南鄉親只要是民進黨就會投下去，更以支持民進黨為光榮驕傲，但現在台南形象卻是88槍、爐碴案、光電、貪汙、腐敗，更是這些汙染台南，傷透了台南人的心。

韓國瑜說，台南人疼愛、寵壞民進黨太久，愛台灣、顧主權的民進黨已經變了，呼籲台南鄉親該覺醒了，要給民進黨下台、休息、檢討、反省的機會。韓國瑜也強調「總統支持柯文哲、立法院長支持韓國瑜」是誤導說法，絕對沒有這個可能，希望選民集中選票，力挺侯康配。

蔣萬安則痛批，民進黨執政8年了，「我們的生活依然辛苦」，年輕人低薪沒改善，房價依然高漲，在疫情期間要求的真相，疫苗採購的弊端，民進黨就是不願意攤在陽光下；看到民進黨穿著夾克背心寫著「TEAM TAIWAN」挺台灣、聽台灣，但卻都不願聽台灣基層的心聲。

蔣萬安說，很多人說台南是深綠選區，但這段期間到台南輔選站台，所有南部鄉親、基層民眾眼神都散發對於政黨輪替的渴望，對於未來要變天要改變充滿期待，相信沒有那個地方是永遠的艱困選區，每個地方都有翻轉的機會。

馬英九細數期任內的外交政績，交棒給蔡英文總統後每況愈下，從外交、能源、經濟等面向，民進黨執政期間有許多問題，馬英九說，民進黨的創黨口號是「清廉、勤政、愛鄉土」，現在則是變成「貪汙、濫權、愛財色」，民進黨已經改變，不再是以前的民進黨。

馬英九表示，台灣絕對不能是一黨專政的國家，一定要讓各個政黨都能發展，但政黨拿到政權後絕對不能濫權，希望選民一定要繼續努力，完成政黨輪替。

國民黨「團結之夜」造勢晚會今晚在台南花園夜市登場，前總統馬英九到場宣講。記者萬于甄／攝影 國民黨「團結之夜」造勢晚會今晚在台南花園夜市登場，台北市長蔣萬安也到場宣講。記者萬于甄／攝影

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