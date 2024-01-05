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3黨正副總統候選人狂打醫療政見牌 專家盼「健保國是會議」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣醫護管理學會理事長洪子仁表示，樂見三黨總統候選人都針對醫療點值提出相關見解。圖／本報系資料照片
台灣醫護管理學會理事長洪子仁表示，樂見三黨總統候選人都針對醫療點值提出相關見解。圖／本報系資料照片

國民黨副總統候選人趙少康今上午指出，當選之後，負責急性病床、特殊病床的護理師，每月增加津貼1萬元；健保點值盡量維持1點1元。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，這次總統大選，三黨候選人都針對醫療點值問題提出相關見解，樂見看到這樣的現象。他呼籲政府，選後可以召開健保國是會議，共同研商相關議題。

民眾黨總統候選人柯文哲提出醫療衛生支出達GDP的8%、民進黨候選人賴清德也提出打造健康台灣、健保永續經營等訴求。洪子仁說，樂見三黨候選人願意提出解決醫療現況的政策，例如健保點值保證1點1元等訴求。

洪子仁表示，醫療支出是投資而不是成本一事，越來越被外界重視，呼籲候選人可以跟醫界一起思考，挹注健保的錢從哪裡。例如公務預算的挹注、超徵稅捐、菸捐、消費稅等，或是調高補充保費等方式。

他也呼籲，總統大選後呼籲政府召開國是會議，集結產官學研等代表，一起討論醫界面臨的問題，是否又增加投資，或是在不增加民眾荷包負擔的前提下增加醫療投資。

此外，洪子仁亦提出兼年的健康願景，希望提高醫療機構韌性、健保點值恆定性、醫療收入具可預測性。目標是每年健保總額成長率不低於6%、健保點值不低於0.95元，以及民眾門診次數一年不高於13次。

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 柯文哲 賴清德

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