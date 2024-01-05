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民眾黨質疑藍營操作棄保？朱立倫：唯集中選票才能勝選

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨主席朱立倫中午赴北市議會參加KMT籃球隊與南山高中籃球隊競賽受訪。記者楊正海／攝影
國民黨主席朱立倫中午赴北市議會參加KMT籃球隊與南山高中籃球隊競賽受訪。記者楊正海／攝影

總統大選投票倒數，國民黨總統候選人侯友宜昨日接受聯合報專訪，呼籲選民「集中選票，促成政黨輪替」；民眾黨質疑這是在操作棄保。國民黨主席朱立倫中午受訪也喊出，唯有集中選票才能團結勝選。

朱立倫中午赴北市議會參加KMT籃球隊與南山高中籃球隊競賽受訪指出，集中選票是一向要堅定的意志，就要所有選民一定要出來投票，大家唯有集中選票，不管總統、立委都要集中選票，唯有集中選票才能團結勝選。

對於民眾黨認為藍營在操作棄保，台北市長蔣萬安說，剩下最後8天，侯康配就是全力衝刺，全力支持，包含他和朱立倫主席都到各地輔選，呼籲民眾集中選票，也非常有信心，有信心最後正義會贏得勝利。蔣萬安也說，未來會安排輔選行程，當然台北也非常重要，全力幫忙黨籍候選人。

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