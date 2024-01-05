批民進黨違法濫權封民意 侯辦呼籲民眾用選票解封

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今舉行記者會，競辦發言人黃子哲批評，民進黨完全執政，卻濫用權力，封民意、封公平正義、封自由，甚至動用網軍側翼出征異己，根本是狂「封」暴「語」，而民進黨總統候選人賴清德囂張跋扈的性格，會讓綠色威權延續，造成中華民國被封住的命運，2024大選一定要用選票為台灣人民解封，下架民進黨。

記者會上播放兩支民進黨「封」神榜的影片，黃子哲指出，影片幫台灣人民回顧，民進黨八年來如何把台灣民主自由封住，不讓人民權益伸張，甚至封住台灣前途跟未來。而對於民進黨最近發出競選廣告，大談要走民主路，並高喊選對的人走對的路，黃子哲也痛批，人民看到的是，民進黨走的是封食安、封民意、封新聞自由、封學術自由、封公平正義的路，「難道2024我們要繼續活在『封』神榜下嗎？」

侯辦發言人、台北市議員柳采葳表示，民進黨說自己在路上，這一條路就是專制獨裁的路，藉民主之名行獨裁之實，用黨意封住民意，一次一次隱瞞、欺騙社會大眾，用立院多數強行通過各種法案，罔顧民意。她也舉例，民進黨萊豬強行通關，罔顧人民食安，雙標黑箱賣台；勞基法修惡、硬砍7天假，迫害勞權害慘青年；進口核食違反公投民意，強灌核食給人民；封高端採購合約，賴清德到現在還不敢公開；雞蛋採購讓資本額50萬公司，買回5千萬顆巴西爛蛋。

侯辦發言人、新北市議員呂家愷表示，過去民進黨打著公平正義招牌走上街頭，但執政這些年，公平正義跑去哪裡？不僅視而不見，還封住人民的公平正義之路，走上豢養側翼的路。難道賴清德忘記當年對蔡英文總統的喊話「請停止網軍對我的攻擊」？

呂家愷舉例，民眾耳熟能詳的1450，就是農委會用1450萬標案坐實民進黨用納稅錢養網軍的事實；日本燕子颱風事件，楊蕙如發動網軍謾罵外交官，導致憾事；網紅館長、丁特、許伯與簡芝、Cheap，因為針貶時事就被網軍攻擊，民進黨透過標案餵養自己人。一定要讓政黨輪替，還給人民公平正義自由的社會。

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