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影／柯文哲台中車隊掃街 力拚搖擺州票源

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲（左）今天中午前往台中萬和宮參香，與民眾擊掌。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（左）今天中午前往台中萬和宮參香，與民眾擊掌。記者黃仲裕／攝影

2024總統大選剩下不到十天的時間，民眾黨總統候選人柯文哲今天上午在台中進行車隊掃街，他認為中台灣在台灣選舉史上本來就是搖擺州，一般大選中台灣能贏，選舉就能獲勝。柯文哲在志工動員數十輛機車汽車混合的車隊帶領下，在台中車隊掃街，有不少民眾紛紛揮手致意，街道上的氣氛相當熱絡。他在車掃中途，也前往北屯區品嚐芋圓，車隊結束後，前往萬和宮參香祈福。

民眾黨總統候選人柯文哲（左一）在議員江和樹（左二）的陪同下，今天上午在台中進行車隊掃街，遇到路上車禍事故，快速通過。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（左一）在議員江和樹（左二）的陪同下，今天上午在台中進行車隊掃街，遇到路上車禍事故，快速通過。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（左二）在議員江和樹（左四）的陪同下，今天上午在台中進行車隊掃街，遇到國民黨立委候選人黃健豪車隊，彼此致意。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（左二）在議員江和樹（左四）的陪同下，今天上午在台中進行車隊掃街，遇到國民黨立委候選人黃健豪車隊，彼此致意。記者黃仲裕／攝影

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民眾黨 台中市

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