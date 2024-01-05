吳子嘉爆這選區會翻盤「有意外」：侯康配有望逆襲

距離總統大選僅剩下8天，美麗島電子報董事長吳子嘉分析南部選情時，預料台南可能是一個選票破口，雖然表面上是民進黨的鐵票區，但私底下仍有可能會翻盤，會有很大的意外發生。

吳子嘉昨(4)日在網路政論節目《董事長開講》中說，此時若選民將票轉投柯文哲，賴清德恐怕會笑，但直至下週的最後幾天關鍵考慮日，會有一些比較不那麼鐵的柯粉離開，非常鐵的柯粉則繼續是非柯不投。

至於節目中有網友提問，「侯友宜在南部有機會嗎？」吳子嘉則回答，他認為侯友宜的選情在南部是比較輸；但台南是變化的選區，賴清德也在本命區台南「下軍令」，希望能獲得7成以上更高的票數，因為選情看來有點艱鉅、困難。吳子嘉甚至認為，台南是選舉的破口，「是會翻盤的地方」，「表面上看起來都支持民進黨，私底下可能會有很大的意外發生」。

台南過去選舉，海安路與成功路口路段都是候選人辦選前之夜的首選路段，侯友宜、趙少康台南競選總部也位在此路段，已在去年11月底辦過首場台南造勢晚會，吸引3萬多人。今(5)日晚上6至8點侯康將在花園夜市舉辦造勢晚會，由韓國瑜與謝龍介、鍾沛君聯合主持，除正副總統候選人到場外，還有馬英九、蔣萬安、朱立倫、連勝文、許淑華等大咖都會親臨現場。

商品推薦