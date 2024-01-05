快訊

小寒周六到！巧遇福德正神到臨 命理師曝「三生肖」財運旺

「我想活下去！」烏克蘭設投降熱線 超過2萬通俄兵撥打

選前8天！桃園第一選區立委候選人「去年赴陸」涉反滲透法 遭檢聲押

吳子嘉爆這選區會翻盤「有意外」：侯康配有望逆襲

聯合新聞網／ 綜合報導
吳子嘉預料台南可能是選票破口，雖然表面上是民進黨鐵票區，但私底下仍有可能會翻盤，會有很大的意外發生。圖為國民黨總統候選人侯友宜元旦後再前進台南，呼籲支持選民要集中選票，投給侯康配，完成政黨輪替情形。圖／聯合報系資料照片
吳子嘉預料台南可能是選票破口，雖然表面上是民進黨鐵票區，但私底下仍有可能會翻盤，會有很大的意外發生。圖為國民黨總統候選人侯友宜元旦後再前進台南，呼籲支持選民要集中選票，投給侯康配，完成政黨輪替情形。圖／聯合報系資料照片

距離總統大選僅剩下8天，美麗島電子報董事長吳子嘉分析南部選情時，預料台南可能是一個選票破口，雖然表面上是民進黨的鐵票區，但私底下仍有可能會翻盤，會有很大的意外發生。

吳子嘉昨(4)日在網路政論節目《董事長開講》中說，此時若選民將票轉投柯文哲，賴清德恐怕會笑，但直至下週的最後幾天關鍵考慮日，會有一些比較不那麼鐵的柯粉離開，非常鐵的柯粉則繼續是非柯不投。

至於節目中有網友提問，「侯友宜在南部有機會嗎？」吳子嘉則回答，他認為侯友宜的選情在南部是比較輸；但台南是變化的選區，賴清德也在本命區台南「下軍令」，希望能獲得7成以上更高的票數，因為選情看來有點艱鉅、困難。吳子嘉甚至認為，台南是選舉的破口，「是會翻盤的地方」，「表面上看起來都支持民進黨，私底下可能會有很大的意外發生」。

台南過去選舉，海安路與成功路口路段都是候選人辦選前之夜的首選路段，侯友宜、趙少康台南競選總部也位在此路段，已在去年11月底辦過首場台南造勢晚會，吸引3萬多人。今(5)日晚上6至8點侯康將在花園夜市舉辦造勢晚會，由韓國瑜與謝龍介、鍾沛君聯合主持，除正副總統候選人到場外，還有馬英九、蔣萬安、朱立倫、連勝文、許淑華等大咖都會親臨現場。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 賴清德 韓國瑜 馬英九 趙少康 選情評論

延伸閱讀

選舉公報出爐 賴蕭配政見挨批字太多：密密麻麻誰看得清？

日家庭囤14.6兆待出清物品！排名第一是它 寶可夢商品也上榜

網驚口罩為「8年唯一回去的物價」 釣出疫情前是一半價的哀傷事實

媒體人驚見「農業大神」參選區域立委 見選舉公報喊溫馨

相關新聞

韓國媒體指潛艦洩密「親中立委」賴清德：實在令人不齒

民進黨總統候選人賴清德今上午到屏東縣竹田鄉舉行客家後援會造勢活動，會前接受媒體聯訪。對於南韓媒報導，向南韓洩露潛艦相關資...

凱旋苑青年補貼方案公布 侯辦 : 賴皮寮公益信託呢？

綠營猛攻凱旋苑，國民黨總統候選人侯友宜的妻子任美鈴日前釋出公開信，信中內容指出2026年6月租約到期後，整棟大樓改為青年...

賴清德喊公開高端合約 柯文哲酸：為何2年前不行

高端疫苗採購契約是否公開，衛福部次長王必勝昨天表示，還沒獲得高端同意。民眾黨總統候選人柯文哲今天表示，公開透明是一個政治...

綠控侯營施壓媒體下架廣告 黃珊珊：某電視台也曾拒柯

民進黨總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部昨晚指控國民黨總統候選人侯友宜陣營箝制新聞自由，施壓媒體，不得播出民進黨的競選廣告...

嗆柯文哲最早提聯合政府 趙少康：民進黨人才也可考慮

國民黨副總統候選人趙少康日前提若當選，盼邀民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘組聯合政府。柯文哲聞之卻駁，國民黨太權...

快問快答／韓國瑜跟朱立倫落水先救誰？ 侯友宜：慘了

國民黨總統總統候選人侯友宜接受本報專訪時挑戰快問快答，針對最想對民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人最想說的一句話，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。