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台中特別熱情？柯文哲今車掃：看到青蛙、恐龍都跑出來
民眾黨總統候選人柯文哲今天上午在台中車掃，原本預計上午10時到台中北屯大坑知名的東東芋圓店吃芋圓，提早在9時42分抵達，受到現場熱情粉絲歡迎，爭相拍照、索要簽名，還有一對男女扮成「超越藍綠」迎接他；被問及「有覺得台中今天特別熱情嗎？」柯文哲說，看到青蛙、恐龍都跑出來。
柯文哲今天在民眾黨台中市黨部主委江和樹陪同下車隊掃街，今天上午9時從民眾黨台中市黨部出發，中途在東東芋圓店休息後，預計上午11時30分到萬和宮。
柯文哲在抵達大坑東東芋圓店吃芋圓，東東芋圓老闆東正勝介招芋圓好吃的做法，柯文哲詢問老闆店名由來？得知因老闆姓東，相當驚訝；柯文哲很快地吃完芋圓，並表示，終於知道為什麼以前吃芋圓覺得太甜？他今天吃芋圓心得是，秘訣就是料加糖、湯不要加糖，他今天才知道。
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