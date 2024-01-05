快訊

南韓查造船技術外洩 馬文君：潛艦國造恐成國際醜聞

中職／東西沒有壞就不要修 中信兄弟換帥啟示錄

就學貸款修正草案通過！ 緩繳本息門檻放寬至「月收入5萬」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中特別熱情？柯文哲今車掃：看到青蛙、恐龍都跑出來

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲今天上午台中車掃，抵達台中北屯大坑知名的東東芋圓店吃芋圓，受到現場熱情粉絲歡迎，爭相拍照、索要簽名。記者趙容萱／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天上午台中車掃，抵達台中北屯大坑知名的東東芋圓店吃芋圓，受到現場熱情粉絲歡迎，爭相拍照、索要簽名。記者趙容萱／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲今天上午在台中車掃，原本預計上午10時到台中北屯大坑知名的東東芋圓店吃芋圓，提早在9時42分抵達，受到現場熱情粉絲歡迎，爭相拍照、索要簽名，還有一對男女扮成「超越藍綠」迎接他；被問及「有覺得台中今天特別熱情嗎？」柯文哲說，看到青蛙、恐龍都跑出來。

柯文哲今天在民眾黨台中市黨部主委江和樹陪同下車隊掃街，今天上午9時從民眾黨台中市黨部出發，中途在東東芋圓店休息後，預計上午11時30分到萬和宮。

柯文哲在抵達大坑東東芋圓店吃芋圓，東東芋圓老闆東正勝介招芋圓好吃的做法，柯文哲詢問老闆店名由來？得知因老闆姓東，相當驚訝；柯文哲很快地吃完芋圓，並表示，終於知道為什麼以前吃芋圓覺得太甜？他今天吃芋圓心得是，秘訣就是料加糖、湯不要加糖，他今天才知道。

民眾黨總統候選人柯文哲今天上午台中車掃，抵達台中北屯大坑知名的東東芋圓店吃芋圓，還有一對男女扮成「超越藍綠」迎接他。記者趙容萱／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天上午台中車掃，抵達台中北屯大坑知名的東東芋圓店吃芋圓，還有一對男女扮成「超越藍綠」迎接他。記者趙容萱／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天上午台中車掃，抵達台中北屯大坑知名的東東芋圓店吃芋圓，受到現場熱情粉絲歡迎，爭相拍照、索要簽名。記者趙容萱／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天上午台中車掃，抵達台中北屯大坑知名的東東芋圓店吃芋圓，受到現場熱情粉絲歡迎，爭相拍照、索要簽名。記者趙容萱／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（右）今天上午台中車掃，抵達台中北屯大坑知名的東東芋圓店吃芋圓，左為民眾黨台中市黨部主委江和樹。記者趙容萱／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（右）今天上午台中車掃，抵達台中北屯大坑知名的東東芋圓店吃芋圓，左為民眾黨台中市黨部主委江和樹。記者趙容萱／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天上午台中車掃，抵達台中北屯大坑知名的東東芋圓店吃芋圓，受到現場熱情粉絲歡迎，爭相拍照、索要簽名。記者趙容萱／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天上午台中車掃，抵達台中北屯大坑知名的東東芋圓店吃芋圓，受到現場熱情粉絲歡迎，爭相拍照、索要簽名。記者趙容萱／攝影

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

避談一中一台...柯文哲：世界主流不認為有兩個中國 後面不必再談

賴清德、柯文哲竹北市拚場？黃國昌：民眾黨都是自動自發來的群眾

國民黨整天喊下架民進黨 柯文哲：但也非要上架國民黨

感謝排隊支持 柯文哲、柯美蘭與高虹安站滿一小時跟新竹民眾合影

相關新聞

韓國媒體指潛艦洩密「親中立委」賴清德：實在令人不齒

民進黨總統候選人賴清德今上午到屏東縣竹田鄉舉行客家後援會造勢活動，會前接受媒體聯訪。對於南韓媒報導，向南韓洩露潛艦相關資...

賴清德喊公開高端合約 柯文哲酸：為何2年前不行

高端疫苗採購契約是否公開，衛福部次長王必勝昨天表示，還沒獲得高端同意。民眾黨總統候選人柯文哲今天表示，公開透明是一個政治...

嗆柯文哲最早提聯合政府 趙少康：民進黨人才也可考慮

國民黨副總統候選人趙少康日前提若當選，盼邀民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘組聯合政府。柯文哲聞之卻駁，國民黨太權...

拔椿？ 蘆洲信賴之友會里長同框侯友宜 贈好彩頭

大選倒數八天，國民黨總統候選人候友宜今天在本命區新北市蘆洲市場拜票、車隊掃街，為選戰衝刺催票，侯友宜和民進黨信賴之友會、...

民眾黨台南零社宅影片引議 吳欣盈：相信數字會說話

選戰倒數8天，民眾黨副總統候選人吳欣盈今在台南進行車隊掃街拜票，一早從歸仁仁壽宮出發，中午抵達安南區中洲寮保安宮參拜祈福...

柯文哲台中車隊掃街 三度巧遇藍營小雞、互道加油

民眾黨總統候選人柯文哲今天起一連兩天在台中車隊掃街，上午柯文哲車隊行經北屯區時，三度巧遇國民黨台中立委候選人黃建豪，柯文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。