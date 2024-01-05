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專家觀選／張孝威：打詐追IP 國際公司照樣該查

聯合報／ 張孝威
TVBS前董事長張孝威。記者王彥鈞／攝影
TVBS前董事長張孝威。記者王彥鈞／攝影

我很關心詐騙。總統候選人說，根據統計，二○二二年因詐欺導致的財損將近七十億元，我相信二○二三年更多，而且這還是有報案的，沒報案的案件數量恐怕要乘以二、三。未來不管是誰當選了總統，都一定要拿出方法來處理詐騙問題。

我有個朋友住台中，他說台中很多年輕人開名車，這些人大部分從事詐騙車手相關工作，他們都覺得做這些事情很好賺。

我夢想的社會是公平、公義的，社會應該要更重視防止詐騙，因為詐騙危害的不只是個人，而是整個社會，甚至連年輕人的價值觀都扭曲。

現在電話詐騙比較難，簡訊、網路詐騙仍很多。比如說，冒用電信商名義傳來兌換點數詐騙簡訊，消費者若不慎點進詐騙網址刷了信用卡，一大筆錢就沒了。

防詐最重要的是查緝詐騙集團的IP Address（網路位址）。ＦＢ、ＬＩＮＥ網路社群詐騙很多，不能因為是國際公司就說無法查，這是民眾不能接受的；相對的，Google、ＬＩＮＥ既然要做台灣生意，就應配合法令查緝，業者要查這些詐騙沒那麼難。

政府也要提供資源、要有談判籌碼，也應成立專門機構或委託外部機構來查緝ＩＰ位址，政府不能永遠說無法查到。如果ＩＰ位址查不到，也應從虛擬貨幣方面著力、防範，例如禁止虛擬貨幣。（ＴＶＢＳ前董事長張孝威口述，記者馬瑞璿整理）

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