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觀察站／觀光業苦3年 又淪政治犧牲品

聯合報／ 本報記者周湘芸邱瓊玉
疫後國境開放已逾一年，我國禁止組團赴陸的禁團令尚未解除，旅遊業者苦不堪言。圖中人物與新聞無關。本報資料照片
疫後國境開放已逾一年，我國禁止組團赴陸的禁團令尚未解除，旅遊業者苦不堪言。圖中人物與新聞無關。本報資料照片

疫後國境開放已逾一年，我國禁止組團赴陸的禁團令尚未解除，讓旅遊業者苦不堪言，不料尚未等到三月禁令解除，卻又因大選將近，遭執政黨以大陸介選名義被調查，旅遊業者頓時從疫情海嘯第一排，成了受政治利益影響的海嘯第一排。酷吏苛法之下，政府不仁，百姓如芻狗，對比民進黨政府疫情時期稱「有政府請安心」，如今在綠色恐怖成形之下，誰能安心？

這次選舉，民進黨刻意將「中國介選」的寒蟬效應放大到極致，先前就有各地里長組團赴陸旅遊回台後陸續遭調查，離選舉愈近，「中國介選」的網子也愈張愈大、網目也愈來愈細，不僅把新住民當成介選的首要對象、要求來台觀選戰的陸籍記者只能觀察不能寫稿等「穿小鞋」舉措，現在連旅行社也被牽連其中。

民進黨為選舉不顧民生已不是第一次，觀光業長期飽受政治干擾，疫後復甦該享有的觀光紅利始終看得到吃不到。不僅疫情苦了三年，去年仍要為爭取兩岸開放持續奔走，沒想到當前一波未平，一波又起，還等不到兩岸觀光正式開放，又因選舉成特定政黨為打擊對手的犧牲品。

旅行業者販售旅遊商品本就天經地義，更不用說根本難以不賣給特定對象，無奈如此正常不過的民生行為，遇上選舉卻被無限上綱。即便旅行業者不需要負擔刑責，但被要求接受調查、提供資料就足以擾民。

事實上，觀光業早已習慣政府用政治凌駕於民生的作法，更有業者苦笑稱「再撐不到十天」，投完票這些問題都會「迎刃而解」。然而，儘管選後大家就可望「鬆一口氣」，但這些無辜被牽連調查的業者及人民，也見證了台灣民主如何在這次選戰中成了自由落體。

2024選舉 2024總統選舉 介選 新住民 旅行社

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