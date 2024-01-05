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侯友宜反廢死 籲賴清德表態
新北市國三生割頸案震驚社會，國民黨總統候選人侯友宜昨表示，民進黨只保護加害者人權，一邊說沒有廢死，一邊又不執行死刑，自己看過太多家屬痛徹心扉、太多歹徒毫無悔改，再次強調反對廢死，並呼籲民進黨總統候選人賴清德表態，是否反廢死？是否會依法執行死刑？否則他會每天一問，這是領導人應給國民的清楚交代。
新北市中小學家長協會理事長董耀琮表示，希望教育部針對不適當的學生、危險物品為何能進入校園盡快適度修法，不要造成校園安全漏洞。
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