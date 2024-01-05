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侯友宜反廢死 籲賴清德表態

聯合報／ 記者侯俐安鄭媁丘采薇／台北報導
國民黨總統候選人侯友宜上午明確表示反對廢死，也要求民進黨總統候選人賴清德表態是否支持廢死。記者侯永全／攝影
國民黨總統候選人侯友宜上午明確表示反對廢死，也要求民進黨總統候選人賴清德表態是否支持廢死。記者侯永全／攝影

新北市國三生割頸案震驚社會，國民黨總統候選人侯友宜昨表示，民進黨只保護加害者人權，一邊說沒有廢死，一邊又不執行死刑，自己看過太多家屬痛徹心扉、太多歹徒毫無悔改，再次強調反對廢死，並呼籲民進黨總統候選人賴清德表態，是否反廢死？是否會依法執行死刑？否則他會每天一問，這是領導人應給國民的清楚交代。

新北市中小學家長協會理事長董耀琮表示，希望教育部針對不適當的學生、危險物品為何能進入校園盡快適度修法，不要造成校園安全漏洞。

2024選舉 2024總統選舉 廢死 校園安全 死刑 侯友宜 賴清德 教育部

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