聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市總統副總統選舉人數209萬62人

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
中選會公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉公報，朱翊銘政見最後一條是提倡「火鍋不可以加芋頭、咖哩飯不能攪拌」。圖／取自第11屆立法委員選舉公報
中選會公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉公報，朱翊銘政見最後一條是提倡「火鍋不可以加芋頭、咖哩飯不能攪拌」。圖／取自第11屆立法委員選舉公報

1月13日總統、立委投票在即，北市選委會昨公布這次選舉人數有209萬62人，其中返國行使選舉權人數為2002人；中選會昨也公布立委選舉公報，北市候選人政見有的令人臉紅心跳，還有人主張「火鍋不可加芋頭、咖哩飯不得拌」。

北市立委不分區政黨選舉人數為209萬3097人，區域立委共分為8個選區，第一選舉區26萬7166人、第二選舉區25萬4827人、第3選舉區27萬7328人、第4選舉區31萬8085人、第五選舉區23萬3914人、第6選舉區23萬3123人、第7選舉區23萬4816人、第8選舉區24萬8318人、平地原住民選區7360人、山地原住民選區5040人。

中選會昨公布立委選舉公報，北市第6選區5號候選人朱翊銘屬台灣維新黨，曾經做過酒店公關、AV男優和手天使，現在從事性產業經紀，朱翊銘提出性工作、大麻合法化和取消身分證性別欄位等政見，最後一條是提倡「火鍋不可以加芋頭、咖哩飯不能攪拌」。

北市立委第3選區無黨籍的陳源發，畢業於輔仁大學西班牙語文學系，曾經擔任過民之聲出版社社長，提倡「雜種優勢（hybrid vigor），引進世界各地健康聰明漂亮的青年男女和台灣人交配，增產優秀人種。

北市第5選區立委候選人張華特是台灣麻將最大黨副主席，政見是打麻將不等於賭博，應該除罪化，還提倡成立麻將體育委員會，辦理國內和國際麻將競技邀請賽，以行銷台灣。

2024選舉 2024總統選舉 選委會 2024北北基立委

延伸閱讀

總統蔡英文竹北助講 卸任後在意新總統能否延續她的建設

主張擁護元配權益 台中立委候選人政見籲小三改「乞丐豬」

查郭台銘連署案 北市計程車工會理事長二度遭約談

北市立委政見發表會 謝佩芬猛攻對手、王鴻薇丟政見

相關新聞

民進黨打「中國介選」牌？ 旅行社也被調查

大選倒數，民進黨猛轟「中國介選」議題，檢調大舉在全台約談曾赴中國大陸旅遊里長，光是台中市近日至少四十五位里長被約談。多位...

赴陸禁團令未解 旅行業者嘆賣票也有事

二○二四總統立委選舉將近，不少里長以低價帶團赴中國大陸進行兩岸交流，並接受國台辦人員落地招待，各地都傳出被檢調搜索、約談...

專訪／侯友宜：台灣在命運十字路口 集中選票促政黨輪替

總統大選投票倒數，國民黨總統候選人侯友宜昨日接受聯合報專訪，呼籲選民「集中選票，促成政黨輪替」；他也火力全開，批民進黨執...

專訪／侯友宜：國會最大聯盟組閣 郭柯是要角

大選藍綠白競爭激烈，明年國會可能三黨不過半，國民黨總統候選人侯友宜昨接受本報專訪表示贊成內閣制，他認為行政與立法的互動必...

綠白明天台中大造勢 藍8日拚場

選戰倒數超級黃金周，藍綠白「決戰中台灣」，民進黨、民眾黨台中大造勢明天登場，國民黨下周一則在烏日舉行大造勢，中彰投三位女...

專訪／侯友宜推弱勢讀學碩士免學費

國民黨總統候選人侯友宜自我定位要當「平民總統」，他昨日接受本報專訪表示，台灣貧富差距擴大為六點一五倍，創十年新高，富者更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。