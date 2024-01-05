北市總統副總統選舉人數209萬62人

1月13日總統、立委投票在即，北市選委會昨公布這次選舉人數有209萬62人，其中返國行使選舉權人數為2002人；中選會昨也公布立委選舉公報，北市候選人政見有的令人臉紅心跳，還有人主張「火鍋不可加芋頭、咖哩飯不得拌」。

北市立委不分區政黨選舉人數為209萬3097人，區域立委共分為8個選區，第一選舉區26萬7166人、第二選舉區25萬4827人、第3選舉區27萬7328人、第4選舉區31萬8085人、第五選舉區23萬3914人、第6選舉區23萬3123人、第7選舉區23萬4816人、第8選舉區24萬8318人、平地原住民選區7360人、山地原住民選區5040人。

中選會昨公布立委選舉公報，北市第6選區5號候選人朱翊銘屬台灣維新黨，曾經做過酒店公關、AV男優和手天使，現在從事性產業經紀，朱翊銘提出性工作、大麻合法化和取消身分證性別欄位等政見，最後一條是提倡「火鍋不可以加芋頭、咖哩飯不能攪拌」。

北市立委第3選區無黨籍的陳源發，畢業於輔仁大學西班牙語文學系，曾經擔任過民之聲出版社社長，提倡「雜種優勢（hybrid vigor），引進世界各地健康聰明漂亮的青年男女和台灣人交配，增產優秀人種。

北市第5選區立委候選人張華特是台灣麻將最大黨副主席，政見是打麻將不等於賭博，應該除罪化，還提倡成立麻將體育委員會，辦理國內和國際麻將競技邀請賽，以行銷台灣。

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