綠白明天台中大造勢 藍8日拚場

選戰倒數超級黃金周，藍綠白「決戰中台灣」，民進黨、民眾黨台中大造勢明天登場，國民黨下周一則在烏日舉行大造勢，中彰投三位女性百里侯全力輔選，營造「台中贏、台灣就贏」氣勢。藍綠白搶攻台中、彰化400萬人口「搖擺州」大票倉，更寄望外溢效果，一拚最後勝選氣勢。

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康下周一在烏日高鐵特區旁大造勢，黨籍議員、立委大動員，侯康全台大車掃12日前進台中，由台中市長盧秀燕陪同，展現決戰中台灣氣勢。國民黨台中市黨部主委顏文正說，黃金周回防台中，因為台中立委選情空前大好，原本藍營艱困區都翻轉成激戰區，這是最近12年來，國民黨氣勢最高昂的時刻，「台中贏、台灣就贏」。

8日當天，趙少康還會車掃南投市、草屯鎮，最後衝刺則由南投縣長許淑華扮演母雞，帶著立委候選人馬文君、游顥造勢，以「鐵三角」陣型，號召支持者團結。盧秀燕則從「媽媽市長」變身「催票隊長」，選前幾乎每天帶著藍營小雞掃街拜票，盧說，「比我自己選舉還拚」，彰化百萬票倉則靠彰化縣長王惠美全力衝刺。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴分別在中彰投安排車掃及造勢大會，展開陸戰。今晚賴清德在南投、彰化都有造勢晚會，蔡英文總統、前閣揆蘇貞昌等大咖將出席彰化溪湖造勢大會。

去年3月南投二選區立委補選，賴清德幾乎全程坐鎮南投，成功將立委蔡培慧送進國會，這次賴喊出總統、立委在南投全贏，但賴走訪南投密度比去年大幅下滑，讓綠營擔心南投選票，不過，最後關頭賴清德兩度到南投拜票，雖然都是行程短促，但也表達誠意。

賴清德明天在台中山城大造勢，輔選被列為「艱困選區」的中3、中8選區；9日蕭美琴從海線出發，陪同現任立委蔡其昌、林靜儀和何欣純車掃；賴清德則是10日車掃，11日再回台中東區舉辦萬人大造勢。

民眾黨總統候選人柯文哲接連3天轟炸中台灣，今、明兩天鎖定中彰票倉車隊掃街，明晚大里造勢，不但要固總統票，還要拉抬黨籍中1立委候選人蔡壁如。昨天「扛阿北」氣球隊伍經過台中，7日副總統候選人吳欣盈再到中、投掃街。

柯文哲今下午在彰化車掃、晚上舉辦「民眾開講」，明晚吳欣盈將到彰化市精誠夜市拜票，柯文哲妻子陳佩琪也出動，全力拉票。

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