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綠白明天台中大造勢 藍8日拚場

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均劉明岩江良誠洪敬浤／連線報導
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照
民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照

選戰倒數超級黃金周，藍綠白「決戰中台灣」，民進黨、民眾黨台中大造勢明天登場，國民黨下周一則在烏日舉行大造勢，中彰投三位女性百里侯全力輔選，營造「台中贏、台灣就贏」氣勢。藍綠白搶攻台中、彰化400萬人口「搖擺州」大票倉，更寄望外溢效果，一拚最後勝選氣勢。

國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康下周一在烏日高鐵特區旁大造勢，黨籍議員、立委大動員，侯康全台大車掃12日前進台中，由台中市長盧秀燕陪同，展現決戰中台灣氣勢。國民黨台中市黨部主委顏文正說，黃金周回防台中，因為台中立委選情空前大好，原本藍營艱困區都翻轉成激戰區，這是最近12年來，國民黨氣勢最高昂的時刻，「台中贏、台灣就贏」。

8日當天，趙少康還會車掃南投市、草屯鎮，最後衝刺則由南投縣長許淑華扮演母雞，帶著立委候選人馬文君、游顥造勢，以「鐵三角」陣型，號召支持者團結。盧秀燕則從「媽媽市長」變身「催票隊長」，選前幾乎每天帶著藍營小雞掃街拜票，盧說，「比我自己選舉還拚」，彰化百萬票倉則靠彰化縣長王惠美全力衝刺。

民進黨正副總統候選人賴清德蕭美琴分別在中彰投安排車掃及造勢大會，展開陸戰。今晚賴清德在南投、彰化都有造勢晚會，蔡英文總統、前閣揆蘇貞昌等大咖將出席彰化溪湖造勢大會。

去年3月南投二選區立委補選，賴清德幾乎全程坐鎮南投，成功將立委蔡培慧送進國會，這次賴喊出總統、立委在南投全贏，但賴走訪南投密度比去年大幅下滑，讓綠營擔心南投選票，不過，最後關頭賴清德兩度到南投拜票，雖然都是行程短促，但也表達誠意。

賴清德明天在台中山城大造勢，輔選被列為「艱困選區」的中3、中8選區；9日蕭美琴從海線出發，陪同現任立委蔡其昌、林靜儀和何欣純車掃；賴清德則是10日車掃，11日再回台中東區舉辦萬人大造勢。

民眾黨總統候選人柯文哲接連3天轟炸中台灣，今、明兩天鎖定中彰票倉車隊掃街，明晚大里造勢，不但要固總統票，還要拉抬黨籍中1立委候選人蔡壁如。昨天「扛阿北」氣球隊伍經過台中，7日副總統候選人吳欣盈再到中、投掃街。

柯文哲今下午在彰化車掃、晚上舉辦「民眾開講」，明晚吳欣盈將到彰化市精誠夜市拜票，柯文哲妻子陳佩琪也出動，全力拉票。

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