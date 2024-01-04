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侯友宜：蔡賴談九二共識引用習近平的話 也唱和大陸？

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
專訪國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影
專訪國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影

國民黨總統候選人侯友宜接受民視新聞「大選最前線」專訪明確指出，未來聯合政府將會有1/3女性及40歲以下青年，他也認為，每當蔡英文、賴清德談到九二共識都引用中共總書記習近平的話，蔡賴兩人是不是都唱和中國大陸？他已強調反對台獨、反對一國兩制，不像賴清德說出內心話否定、嘲笑自己國家，因為賴就是務實台獨工作者。

侯友宜說，這段時間他全國跑透透，看到選民、支持者，都抓著他說「救台灣」，他記得2018年首次參選是61歲，他參選的價值在於，他看到台灣的選舉政治對立太衝突，台灣需要團結台灣，不需要在選舉過程中惡意批評對方，他當選總統後會籌組聯合政府，用人唯才、適才適所在對的位置。

選戰頻頻出現抹紅，侯友宜指出，當年千島湖案他到中國大陸拍桌罵公安，他就是用生命守護台灣，他的父親也為中華民國到大陸參加國共內戰，還有中華民國國民榮譽證，這些都代表他家兩代守護台灣安全，怎麼可能出賣台灣？怎麼可能傾中？

侯友宜也強調，民進黨當初在簽EFCA時，說台灣會「查甫找無工，查某找無尪，囝仔要去黑龍江」，結果民進黨執政也沒停止ECFA，民進黨現在對大陸出口貿易依賴度還是35%，賴清德如果有本事就廢止ECFA；現在台灣經濟無法跨進區域經濟貿易，馬政府與紐西蘭、新加坡簽訂FTA，蔡政府CPTPP、RCEP至今都還無法加入，就連FTA都簽不到，台灣經濟成長率更創下14年來新低。

至於習近平元旦談話提到統一是必然，未來兩岸如何溝通？侯友宜表示，除了按照中華民國憲法、兩岸人民關係條例外，他反對台獨、反對一國兩制，堅守台灣民主制度，蔡英文、賴清德談到九二共識，都引用習近平的話，都不用他的話，難道蔡、賴不是跟大陸唱和？他會走台灣中間路線，與美國親近、與中國大陸友善，要考慮到台灣人民長遠幸福美滿生活。

侯友宜說，賴清德說中華民國是神話，接著又說中華民國是災難，之後澄清說是口誤，結果是說中華民國憲法是災難，請問中華民國憲法跟中華民國有什麼不一樣？他是根據中華民國憲法參選總統、副總統，而賴清德說的話就是內心問，因為賴清德是務實台獨工作者。

至於當選後想要推動的第一個法案，侯友宜說，兩岸協議監督條例一定要過，因為現在年輕人遭遇低薪問題，低薪的緣故包括兩岸走不出去，區域經濟走不出去，因此拚經濟就要把兩岸與區域貿易先做好，因此就算難度再高也要克服。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

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