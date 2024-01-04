賴啟動全台造勢 侯回防大本營

國民黨總統候選人侯友宜昨在永和掃街，比出三號手勢。記者侯永全／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲昨天冒雨到桃園掃街。記者蘇健忠／攝影

大選倒數九天，藍綠白進入車隊掃街、路口拜票。民進黨總統候選人賴清德昨天起啟動全台灣萬人大造勢，第一場在新北市土城登場。賴營宣稱，現場湧入一萬五千人。賴清德表示，總統和副總統只是掌握了方向盤，蔡英文總統把鑰匙拿給他與蕭美琴，但「引擎在國會」，引擎夠，車才走得快，希望大家也支持民進黨推薦的優秀立委，讓國會過半。

國民黨總統候選人侯友宜昨天回防新北市大本營車隊掃街，喊話「全力集中選票，政黨輪替才有希望」。民眾黨總統候選人柯文哲在桃園掃街，向支持者喊話「回去向長輩拉票」。

賴清德昨晚在土城造勢大會重申，絕對不接受九二共識。蔡總統助講時表示，到去年，政府已經還債七九六○億元，今年要再還一一五○億元，八年總共還超過九千億元，「蔡英文政府，是史上最會還債的政府，絕對不會是在野黨所說的債留子孫。」

行政院前院長蘇貞昌則說，整個新北市，蔡政府編二百億元前瞻預算，但國民黨丟水球、撒麵粉，不讓前瞻預算通過；通過之後，大家都要來爭取，現在說要下架民進黨，這樣就不厚道。

侯友宜昨首站到永和保福宮參拜，隨後和國民黨立委候選人林德車隊掃街，沿途不少支持者冒雨揮舞國旗，替侯打氣。侯友宜表示，完成政黨輪替是六成以上支持者最盼望的事情，民進黨執政貪汙腐敗，需要一個清廉的政府，面對戰爭，台灣希望的是和平；面對獨裁，台灣希望的是民主。

柯文哲在桃園左批藍、右批綠，強調意識形態不要太重，就能說服長輩支持。」。

柯文哲前天在新北車隊掃街，國民黨提名的新北市立委候選人不避諱「巧遇」，還大喊加油。柯表示，選舉期間立委站街頭，競選總部也在大馬路，不可能避開，並不是刻意。

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