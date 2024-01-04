選戰筆記／柯想藍綠通吃 侯不讓賴得利
選戰進入最後關頭，藍綠白總統候選人展開「巷戰」，邊掃街、邊作戰，三方拚勝選，諜對諜都各有盤算。
民眾黨總統候選人柯文哲展開全台車隊掃街，前天在新北市「巧遇」國民黨立委候選人蔣欣璋和林國春，互喊加油；昨天桃園車掃路線，也是鎖定政治版圖偏藍的地區，例如八德、楊梅、中壢等區。就連柯文哲參拜的護國宮、慈護宮等，也都色彩偏藍，搶攻藍營票倉的企圖心強烈。
柯文哲盼藉藍營小雞搶藍營的總統票，攻擊面也從原本「攻賴九分、打侯一分」，轉為「批藍又罵綠」，一方面避免被藍綠邊緣化，另方面也搶攻中間票。不過，藍營桃園選情相對穩定，柯昨車隊並未出現與藍營小雞「巧遇」場面。倒是柯昨天首站參拜的護國宮，鴻海創辦人郭台銘去年八月也曾前往參拜並與當地民眾互動，頗有拉攏郭粉味道。
不僅如此，柯文哲在跨年夜還發了一封給國民黨支持者的公開信，打「經國牌」並自稱「足以挑戰賴清德」，接著跟民進黨一起對國民黨總統選人侯友宜打抹紅牌，指侯是「中共支持的人」。可見，藍綠的票，柯都想要。但柯如此操作，也形同讓賴清德坐看鷸蚌相爭。
侯友宜策略很明確，全台組織總動員，訴諸情感催出每一票；集中火力對準賴清德閃避的憲法認同、台獨主義、司法正義、核能存廢。對柯，侯則喊話去年十一月藍白簽的六點協議仍適用，他一定會成立聯合政府，相信柯會扮演重要角色。對柯的抹紅，侯僅以「己所不欲，勿施於人」提醒，目的都在避免藍白兩軍針鋒相對，不讓綠營漁翁得利。
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