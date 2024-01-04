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都曾發言力挺新住民 賴喊「尊重理解」、蔡稱「重要家人」

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
副總統賴清德（中）擔任民進黨主席後成立新住民事務部，並表示「對新住民朋友尊重和理解，是民進黨核心理念」。聯合報資料照片 記者林伯東／攝影
副總統賴清德（中）擔任民進黨主席後成立新住民事務部，並表示「對新住民朋友尊重和理解，是民進黨核心理念」。聯合報資料照片 記者林伯東／攝影

蔡政府查察境外勢力介選目標對準新住民，不過，不論是蔡賴，兩人都不只一次在選舉年試圖拉近與新住民的距離；蔡總統曾稱新住民是「台灣大家庭中重要的家人」，賴清德也曾強調，「對新住民朋友尊重和理解，是民進黨核心理念」。

民進黨前年舉辦「親愛的家鄉，你好嗎？」新書發表會，蔡總統當時說，台灣的新住民與新二代人口，已經超過一百萬人，「在台灣這個大家庭，新住民是重要的家人」。

二○一九年蔡總統競選連任時發表新住民政見，並拍攝影片和具新住民二代身分的網紅互動，稱「台灣也是新住民的故鄉」。甚至早在二○一六年，蔡英文還是總統候選人，她曾說，「希望有一天，民進黨主席是新移民姊妹的小孩，也希望將來有一天，新移民之子要選總統」。

賴清德接任民進黨主席後，設立新住民事務部，賴表示，「對新住民朋友尊重和理解，是民進黨核心理念」，他設立新住民事務部就是要聽取更多新住民朋友的意見，民進黨執政後，推動一系列新住民相關政策法案，包括七國語言服務、創世界之先新住民母語教學、修正國籍法、入出國移民法、外專法、留才久用方案等。

賴清德也曾在臉書提出強化新住民專責單位、支持立法保障新住民權益、建立國家級通譯制度、擴大新住民發展基金、鼓勵企業聘僱新住民員工、延長新住民直系尊親屬探親停留效期簽證等六大政見，賴說，「不論來自哪國，不論先來後到，在台灣居留生活，就是台灣的住民，更是這片土地的驕傲」。

賴清德也在競選行程前往越南餐廳拜訪新住民時說，「台灣是一個多元包容的大家庭，新住民朋友是很重要的家人。」他也曾在民進黨中常會說，「對新住民除了心存感激，也要為新住民的未來注入希望」。

2024選舉 2024總統選舉 新住民 民進黨 賴清德 介選

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