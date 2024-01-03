賴清德選前首場新北造勢 喊話國家方向不能變
民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴今晚在新北土城舉辦萬人造勢晚會，蔡英文總統到場細數政績力挺，呼籲支持者讓民進黨繼續領導國家走在正確方向，賴清德強調高民調不代表高票數，呼籲支持者衝高票數，才能確保國家行進方向不變，總統只是握車子方向盤的人，國會過半才能讓車子引擎有力跑得動。
賴清德表示，在蔡英文總統八年執政領導下，台灣已經是「世界的台灣」，反而在野陣營提出許多過時政策，意圖帶領台灣走回一中市場的老路，呼籲支持者一定要交棒給行政歷練最豐富的賴清德與蕭美琴，讓他們繼續帶領台灣走在正確道路上，持續壯大。
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