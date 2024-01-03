快訊

奇蹟逃生！日航班機擦撞後「廣播系統失靈」 空服員靠2方法疏散乘客

張誌家遺體在深圳火化 家人今晚已帶骨灰低調返台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德土城造勢湧1.5萬人 「老縣長」蘇貞昌：下架民進黨不厚道

聯合報／ 記者丘采薇／新北即時報導
民進黨立委江永昌（左一）今陪同行政院前院長蘇貞昌（右二）到中和福美宮參拜，為同黨立委候選人吳崢（左二）拉抬選情。記者江婉儀／攝影
民進黨立委江永昌（左一）今陪同行政院前院長蘇貞昌（右二）到中和福美宮參拜，為同黨立委候選人吳崢（左二）拉抬選情。記者江婉儀／攝影

民進黨總統候選人賴清德今天起啟動全台灣萬人大造勢，第一場今晚在新北市土城登場，現場湧入1萬5000人，行政院前院長蘇貞昌也以「老縣長」身分到場助講。蘇貞昌說，整個新北市，蔡政府編200億元前瞻預算，但國民黨丟水球、撒麵粉，不讓通過，通過之後，大家都要來爭取，現在說要下架民進黨，這樣就不厚道。

蘇貞昌說，國民黨執政八年，成績年年紅字，民進黨執政，年年有餘。民進黨讓外資投資台灣，讓台商回台，擋住了武漢肺炎，讓疫情控制到不用封城，訂單都到台灣來，防疫是前段班，所以台商回台投資2.1兆，外資投資台灣2.3兆，台灣股市現在已經超過香港恒生指數。

蘇貞昌說，國民黨執政，育兒預算150億元，民進黨執政1201億元，國民黨長照預算54億元，民進黨876億元，國民黨執政全台灣長照據點只有700個，蔡政府八年下來1萬2千多個，所以蔡政府比較溫暖，做得比較好，比較安心，讓年輕人安心去上班。國民黨喊了幾十年做不到，現在蔡政府花一年半，孩子在學校就「班班有冷氣」，冷氣已經吹兩年了，連電費都是中央出。不只如此，而且還有現金分給大家，一人分六千。之前還有三倍券、五倍券。

蘇貞昌說，過去政府收稅沒收到還要罰錢，現在民進黨給大家吃紅，「國民黨回來就沒了」。

蘇貞昌也提到，前幾天辯論，這三組中，也是賴蕭有準備，歷練最完整，講得最清楚，提出來的方方面面都是能讓台灣不要再鎖回中國，國民黨若再回來，不只有天天紅字，停滯不前，還有鎖回中國，而且還要開放中國大量學生就學就業，會嚇死人，現在中國一年失業人口就3000萬人，裡面若有100萬人來台，台灣就亂了，健保就倒了，所以不要再走回國民黨那個服貿的老路。

蘇貞昌說，所以一定要讓蔡總統這八年的努力繼續下去，台灣已經是世界的台灣，不要在走向中國的台灣，不要再經由中國才能走向世界，讓台灣可以自己發展。賴清德與蕭美琴遠比其他那兩組好，立委一定要過半，如果沒過半，做事非常困難。

2024選舉 2024總統選舉 蘇貞昌 賴清德 民進黨

延伸閱讀

賴清德汐止造勢授戰旗給賴品妤 號召民眾支持民進黨立法院過半

意外插曲！賴清德參訪蘆洲李宅談人權 學生卻高呼「台灣的選哲」

賴清德撇清卡管事件 侯辦拋「3鐵證」批：辯論會都能公開說謊

民眾黨揭賴清德總統辯論「九大謊言」 黃國昌：早已被謊言淹沒

相關新聞

遭割頸國三生父母公開信「反對廢死」 侯友宜聲援再要賴清德表態

新北市國三生割頸案震驚社會，男學生父母今天沉痛發表公開信提出四點呼籲，更在信中強調「我反對廢死，只有嚴刑才能真正遏止遺...

上脫口秀破1紀錄！趙少康自嘲失言成焦點 大讚賀瓏：未來副總統

國民黨副總統候選人趙少康日前受邀參加賀瓏夜夜秀，今在臉書發文稱讚，賀瓏是被喜劇耽誤的未來副總統。

陪黃琤婷掃街拜票 趙少康笑談宜蘭印象：小時候走路上學被刺破腳

國民黨副總統候選人趙少康今天到宜蘭，與立委候選人黃琤婷一起參與青年論壇，現場上百位年輕人到場為自己的家鄉、關注的議題發聲...

出席藥師公會談高端爭議 陳佩琪：贊成把合約公開

立院國民黨團爆料高端股東有很多民進黨籍人人士，高端反擊是穿鑿附會。民眾黨主席柯文哲妻子、醫師陳佩琪今天陪同民眾黨第二選區...

批藍綠搞統獨在亂 柯文哲指控：民進黨就是搞義和團

民眾黨總統候選人柯文哲今晚平鎮區出席桃園第五選區立委候選人賴香伶造勢大會和授旗，柯文哲舉滿清末年不搞明治維新、孫中山革命...

土城萬人造勢登場 賴清德呼籲讓民進黨過半「引擎在國會」

民進黨總統候選人賴清德今天起啟動全台灣萬人大造勢，第一場今晚在新北市土城登場，現場湧入1萬5000人，賴清德致詞時，再提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。