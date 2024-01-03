賴清德土城造勢湧1.5萬人 「老縣長」蘇貞昌：下架民進黨不厚道

民進黨總統候選人賴清德今天起啟動全台灣萬人大造勢，第一場今晚在新北市土城登場，現場湧入1萬5000人，行政院前院長蘇貞昌也以「老縣長」身分到場助講。蘇貞昌說，整個新北市，蔡政府編200億元前瞻預算，但國民黨丟水球、撒麵粉，不讓通過，通過之後，大家都要來爭取，現在說要下架民進黨，這樣就不厚道。

蘇貞昌說，國民黨執政八年，成績年年紅字，民進黨執政，年年有餘。民進黨讓外資投資台灣，讓台商回台，擋住了武漢肺炎，讓疫情控制到不用封城，訂單都到台灣來，防疫是前段班，所以台商回台投資2.1兆，外資投資台灣2.3兆，台灣股市現在已經超過香港恒生指數。

蘇貞昌說，國民黨執政，育兒預算150億元，民進黨執政1201億元，國民黨長照預算54億元，民進黨876億元，國民黨執政全台灣長照據點只有700個，蔡政府八年下來1萬2千多個，所以蔡政府比較溫暖，做得比較好，比較安心，讓年輕人安心去上班。國民黨喊了幾十年做不到，現在蔡政府花一年半，孩子在學校就「班班有冷氣」，冷氣已經吹兩年了，連電費都是中央出。不只如此，而且還有現金分給大家，一人分六千。之前還有三倍券、五倍券。

蘇貞昌說，過去政府收稅沒收到還要罰錢，現在民進黨給大家吃紅，「國民黨回來就沒了」。

蘇貞昌也提到，前幾天辯論，這三組中，也是賴蕭有準備，歷練最完整，講得最清楚，提出來的方方面面都是能讓台灣不要再鎖回中國，國民黨若再回來，不只有天天紅字，停滯不前，還有鎖回中國，而且還要開放中國大量學生就學就業，會嚇死人，現在中國一年失業人口就3000萬人，裡面若有100萬人來台，台灣就亂了，健保就倒了，所以不要再走回國民黨那個服貿的老路。

蘇貞昌說，所以一定要讓蔡總統這八年的努力繼續下去，台灣已經是世界的台灣，不要在走向中國的台灣，不要再經由中國才能走向世界，讓台灣可以自己發展。賴清德與蕭美琴遠比其他那兩組好，立委一定要過半，如果沒過半，做事非常困難。

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