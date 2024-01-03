總統選舉新北選舉人340萬餘人 首投族逾4萬
新北市選委會今天表示，第16任總統副總統選舉人名冊編造完成，選舉人數340萬餘人，較第15任增加8萬餘人。其中，首投族為4萬餘人。身分證若遺失毀損，應12日前申請補、換發。
新北市選舉委員會今天發布新聞表示，本次第16任總統副總統選舉人人數為340萬2064人，其中，男性163萬5390人、女性176萬6674人。
選委會說，以行政區分析，總統副總統選舉人人數以板橋區最多，有46萬489人；相比前次總統選舉選舉人，減少最多人的是永和區，少了2891人。
選委會表示，新北市首次具有總統副總統選舉權的公民人數，統計有17萬585人；其中「首投族」（年滿20歲，首次具有公民資格者）為4萬餘人。
新北市選委會說，總統副總統選舉人年齡層分布，其中以40歲至49歲的族群居冠，有69萬餘人；最年輕的20歲至29歲選舉人數為47萬餘人。
選委會提醒，投票日當天各戶政事務所不對外受理戶政業務，選民如發現國民身分證遺失，或毀損無法辨識時，務必把握於12日前，逕向全國任一戶政事務所申請補發、換發身分證，及時保障公民選舉權益。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言