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總統選舉新北選舉人340萬餘人 首投族逾4萬

中央社／ 新北3日電
新北市選委會今天表示，第16任總統副總統選舉人名冊編造完成，選舉人數340萬餘人，較第15任增加8萬餘人。示意圖，圖／新北市選委會提供
新北市選委會今天表示，第16任總統副總統選舉人名冊編造完成，選舉人數340萬餘人，較第15任增加8萬餘人。示意圖，圖／新北市選委會提供

新北市選委會今天表示，第16任總統副總統選舉人名冊編造完成，選舉人數340萬餘人，較第15任增加8萬餘人。其中，首投族為4萬餘人。身分證若遺失毀損，應12日前申請補、換發。

新北市選舉委員會今天發布新聞表示，本次第16任總統副總統選舉人人數為340萬2064人，其中，男性163萬5390人、女性176萬6674人。

選委會說，以行政區分析，總統副總統選舉人人數以板橋區最多，有46萬489人；相比前次總統選舉選舉人，減少最多人的是永和區，少了2891人。

選委會表示，新北市首次具有總統副總統選舉權的公民人數，統計有17萬585人；其中「首投族」（年滿20歲，首次具有公民資格者）為4萬餘人。

新北市選委會說，總統副總統選舉人年齡層分布，其中以40歲至49歲的族群居冠，有69萬餘人；最年輕的20歲至29歲選舉人數為47萬餘人。

選委會提醒，投票日當天各戶政事務所不對外受理戶政業務，選民如發現國民身分證遺失，或毀損無法辨識時，務必把握於12日前，逕向全國任一戶政事務所申請補發、換發身分證，及時保障公民選舉權益。

2024選舉 2024總統選舉 選委會

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