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整理包／2024選戰倒數！總統選舉歷年投票率、組合一次看 這1年民眾投票最踴躍

聯合新聞網／ 綜合報導
回顧過去7次總統選舉，一共誕生了4位總統，並經歷2次政黨輪替。聯合新聞網也為讀者統整圖表，讓您一次看懂歷年總統選舉投票率和各組候選人得票情形。圖為2022年九合一選舉投票日投票所畫面。記者劉學聖／攝影
回顧過去7次總統選舉，一共誕生了4位總統，並經歷2次政黨輪替。聯合新聞網也為讀者統整圖表，讓您一次看懂歷年總統選舉投票率和各組候選人得票情形。圖為2022年九合一選舉投票日投票所畫面。記者劉學聖／攝影

2024年總統、副總統選舉在即，中選會也於3日公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉的選舉公報。究竟由哪一組候選人奪下總統大位，開啟四年執政，1月13日見分曉。而回顧過去7次總統選舉，一共誕生了4位總統，並經歷2次政黨輪替。聯合新聞網也為讀者統整圖表，讓您一次看懂歷年總統選舉投票率和各組候選人得票情形。

▍歷年投票率一次看 為何這兩屆選舉投票率突破8成？

投票率指在選舉中，有投票權的民眾實際參與投票的人數，除以選民總人數的比率。而觀測「公民直選」後的總統、副總統選舉，可以看出台灣民眾熱衷參與政治活動，2000年和2004年的投票率更是突破了8成。和其他幾屆選舉相比，激出高投票率的原因為何？綜觀兩次總統選舉，可以得出共同點在於「得票率最高的兩組候選人組合，差距皆小於3%」。

2000年，宋楚瑜和副手張昭雄「連署參選」，兩人獲得36.84%的得票率，而民進黨候選人陳水扁與呂秀蓮，則是以39.30%的得票率，成為該年的贏家。4年後，為達成「下架民進黨」的共識，連戰和已成立親民黨的宋楚瑜搭檔參選，儘管該年總統選舉充滿爭議，但最終尋求連任的陳水扁、呂秀蓮，仍以50.11%的得票率，險勝「連宋配」的49.89%。

由此可以推測，激出高投票率的原因，和選情熱度相關，若是主要兩組候選人在選前陷入拉鋸，到最後階段仍無法拉開差距，選民便更樂意為自己支持的陣營投下一票；反之，若是主要兩組候選人的支持度差距甚大、選情明朗，選民便有可能出現「不差這一票」的消極心態，放棄投票機會。

▍1996年 第九任總統、副總統選舉

第9任總統、副總統選舉於1996年3月23日舉行，是中華民國政治史上第一次由公民直選正副總統，共有4組人馬參選，最終國民黨提名的李登輝、連戰，以54.00%的得票率擊敗其他候選人。該年投票率為76.04%，投票人數為10,883,279人。

▍2000年 第十任總統、副總統選舉

第10任總統、副總統選舉於2000年3月18日舉行，由5組候選人角逐正副總統大位。前臺灣省長宋楚瑜與時任副總統連戰在選前未能整合成功，最後宋楚瑜宣布退出國民黨「連署參選」，疑此舉瓜分國民黨票源，最終由民進黨候選人陳水扁、呂秀蓮以39.3%的得票率勝選，並迎來中華民國史上第一次政黨輪替。而相較於前一次總統選舉，2000年的投票率上升了6.65%，來到82.69%，也是歷年投票率最高的一屆，投票人數則為12,786,671人。

▍2004年 第十一任總統、副總統選舉

第11任總統、副總統選舉於2004年3月20日舉行，共有2組候選人參選，並由尋求連任的正副總統陳水扁、呂秀蓮以50.11%的得票率勝出。由於兩陣營票數差距不到3萬票，另一組總統候選人連戰以及泛藍支持者控訴要求驗票，連宋陣營並提出當選無效之訴，結果最高法院判決敗訴定讞，陳水扁順利連任。該年投票率為80.28%，總投票人數為13,251,719人。

▍2008年 第十二任總統、副總統選舉

第12任總統、副總統選舉於2008年3月22日舉行，共有2組候選人參選，國民黨提名的馬英九及蕭萬長以58.45%的得票率勝出，奪回國民黨失去八年的政權，也達成中華民國史上第二次政黨輪替。該年投票率為76.33%，總投票人數為13,221,609人。

▍2012年 第十三任總統、副總統選舉

第13任總統、副總統選舉於2012年1月14日舉行，共有3組人馬參選。時任民進黨主席蔡英文搭檔蘇嘉全首次參戰，最後由國民黨提名的馬英九、吳敦義當選，國民黨並在此次選舉後，同時掌握立法院過半席次。該年投票率為74.38%，總投票人數為13,452,016人。

▍2016年 第十四任總統、副總統選舉

第14任總統、副總統選舉於2016年1月16日舉行，國民黨、民進黨以及親民黨共推出3組人馬，且均提名不具該黨籍的副總統候選人。最終由蔡英文、陳建仁以56.12%的得票率當選，開啟民進黨二次執政局面。然而，2016年的投票率創下歷屆總統選舉最低紀錄，僅有66.2%，和前一次總統選舉相比，下滑了8.11%，投票人數則為12,448,302人。

▍2020年 第十五任總統、副總統選舉

第15任總統、副總統選舉於2020年1月11日舉行，共有3組候選人參選。根據中選會選舉公告，2020年總統、副總統首投族有118萬6685人，見此，各政黨針對青年強力催票，最終由民進黨候選人蔡英文、賴清德，以57.13%的得票率勝出，得票數也創下1996年開放公民直選總統以來的記錄。而投票率自2000年達到高峰後，持續下滑20年，直到該年出現了首次激增，和2016年相比，2020年總統選舉投票率上升了8.63%，來到74.9%，增加幅度是公民直選以來最大，總投票人數則為14,464,571人。

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