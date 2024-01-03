萬華雨中拜票！車隊掃街正逢雨勢 蕭美琴、吳沛憶戴貓耳手比愛心

民進黨副總統候選人蕭美琴下午與中正萬華立委候選人吳沛憶一同乘車前往萬華掃街拜票，車隊從龍山寺出發，以吳沛憶位於艋舺大道上的競選總部為終點。受大陸冷氣團影響，台北市位於低溫特報範圍內，平均氣溫僅15度左右且有短暫陣雨，車隊掃街正逢雨勢，但仍有民眾於路邊支持。
國民黨副總統候選人趙少康日前在2024大選副總統候選人電視辯論會上宣布辭去中廣董事長、總經理及董事職務，並現場簽署辭職書...
國民黨副總統候選人趙少康與前聯電董事長曹興誠昨天上電視節日，雙方為了主權議題針鋒相對，曹當面拿出南京中山陵「中華民國墓碑...
國民黨副總統候選人趙少康今在臉書上發文，指出民進黨執政下，為何台灣搞到遍地火藥庫？蔡英文總統、民進黨總統候選人賴清德必須...
民進黨總統候選人賴清德競選總部今天舉行記者會，質疑中國大陸介選再升級，國民黨繼續假裝看不見。
國民黨總統候選人侯友宜今赴新店陪同黨籍立委羅明才車掃，沿路逾10團民眾不畏風雨在路口熱情搖旗吶喊。侯感謝大家支持，也批對...
台南市議會國民黨團今天召開「賴清德有沒幫親信朋友炒房？」記者會，怒轟賴清德在台南市長任內，假借興建新市政中心之名，在南科...
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