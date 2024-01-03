萬華雨中拜票！車隊掃街正逢雨勢 蕭美琴、吳沛憶戴貓耳手比愛心

民進黨副總統候選人蕭美琴下午與中正萬華立委候選人吳沛憶一同乘車前往萬華掃街拜票，車隊從龍山寺出發，以吳沛憶位於艋舺大道上的競選總部為終點。受大陸冷氣團影響，台北市位於低溫特報範圍內，平均氣溫僅15度左右且有短暫陣雨，車隊掃街正逢雨勢，但仍有民眾於路邊支持。

民進黨副總統候選人蕭美琴（右）下午與中正萬華立委候選人吳沛憶（左）一同乘車前往萬華掃街拜票，並前往吳沛憶服務處給予鼓勵。記者曾原信／攝影 民進黨副總統候選人蕭美琴（圖）下午與中正萬華立委候選人吳沛憶一同乘車前往萬華掃街拜票。記者曾原信／攝影 民進黨副總統候選人蕭美琴（左）下午與中正萬華立委候選人吳沛憶（右）一同乘車前往萬華掃街拜票，仍有許多民眾冒雨前往支持。記者曾原信／攝影 民進黨副總統候選人蕭美琴（後）下午與中正萬華立委候選人吳沛憶（前）一同乘車前往萬華掃街拜票，蕭美琴因車隊還無法離開，便在車上隔著維安與吳沛憶合影。記者曾原信／攝影 民進黨副總統候選人蕭美琴（右）下午與中正萬華立委候選人吳沛憶一同乘車前往萬華掃街拜票。記者曾原信／攝影

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