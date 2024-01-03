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藍不分區女力組隊 環島爭年輕人選票

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨3日啟動「女力環島催票」，號召女性黨公職到各地助選。（Photo by 國民黨）
國民黨3日啟動「女力環島催票」，號召女性黨公職到各地助選。（Photo by 國民黨）

「國民黨重用女性黨公職，提名大量女性候選人擔任不分區，才是真正重視性別平權的政黨！」國民黨主席朱立倫3日宣布，將率領不分區候選人陳菁徽、張嘉郡與李茂芊，市議員柳采葳、江怡臻等人替藍營區域立委候選人站台。柳采葳笑說她們是「KMT Girls」，不只有顏值，還各有專精，顯示國民黨是真正在乎女性的政黨。

帶給選民陽光感

現場還有不分區候選人吳亮儀、楊智伃，台北市議員鍾沛君、耿葳等人到場響應。朱立倫說，選舉倒數10天，盼邀請這些候選人或黨公職到激戰的區域立委選區站路口，參加立委候選人造勢活動，以獲得更多年輕人與女性的支持。楊智伃笑說，造勢、喊口號或搬重物，她們都不會輸男性，盼掃街時能將充滿陽光的氛圍帶給選民。

江怡臻強調，國民黨相當尊重女性，女力輔選團很早就啟動，盼未來執政，還有立法院有更多女性進入，以提升兒少與婦女相關權益。張嘉郡也說，從台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠與雲林縣長張麗善等人，都能證明女性在執政與領導團隊的能力相當優秀，盼透過女性候選人加持，衝刺國民黨選情。

KMT女團各有專業

「民進黨號稱重視性別議題，結果黨內Metoo案件最多！」陳菁徽直言，她在跟候選人巡迴、直播時談到很多托嬰、凍卵與照護議題，呼籲民眾支持國民黨不分區，讓她們能替更多女性發聲。鍾沛君強調，國民黨女性黨職大都是靠得票數當選，不用靠保障名額，也彰顯社會觀念的進步。

柳采葳也笑說，原本她想說她們就是一群女性黨公職與不分區立委參選人，但後來發現她們每個人都有不同專業，而且都是「顏值擔當」，跟明星女團一樣，因此決定將她們命名為「KMT Girls」，如果各地區域立委候選人有需要，「請洽經紀人『朱立倫主席』！」造勢現場氣氛非常歡樂。

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