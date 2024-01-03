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千名黨員是高端股東？ 侯友宜：民進黨仍沒回應質疑

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜。本報資料照片
國民黨總統候選人侯友宜。本報資料照片

國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔日前公布高端疫苗董事會及審計會流出的三份現場錄音檔，國民黨昨再指高端股東名冊涵蓋一千多名民進黨員及幹部。國民黨總統候選人侯友宜表示，民進黨總統候選人賴清德承諾高端整個疫苗採購要公開，但到現在也沒公開，講了老半天，「講一套、說一套」。

賴清德在辯論會贊成高端疫苗採購合約公開；但衛福部長薛瑞元卻說有保密協定，高端同意才能公開。國民黨團昨天邀集台中市立委候選人廖偉翔、林家興、羅廷瑋出席，爆料高端股東名單有超過千人屬於民進黨高層、幹部和黨員；完整股東名單和三段錄音檔，已向台北地檢署提出告發高端詐欺、圖利和內線交易。

侯友宜表示，錄音帶事件爆發，很多人和民進黨有關係的，但民進黨面對質疑，到現在為止沒有回應。賴清德稱高端60多件涉弊案都沒有事，「人民的智慧有那麼笨嗎？」他說，只要當選，將解密、釐清高端採購案及炒股案，該辦就辦，還給人民一個公道，尤其他要成立特偵組查到底，這也是為什麼民進黨一直抹黑、抹紅他，因為很擔心他當選。

2024選舉 2024總統選舉 高端疫苗 侯友宜

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