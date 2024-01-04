2024總統大選／必看投票指南！侯友宜、賴清德、柯文哲12大領域政策一次掌握

選戰進入最後倒數！中華民國第16任總統、副總統選舉將於2024年1月13日舉行投票，總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲，分別提出了哪些政見？以下整理能源永續、民生經濟、外交國政、生育教育、住房問題、社會福利、勞工權益、農業發展、運動體育、長照醫療、交通觀光及數位科技12大領域政策，帶您一次看。

能源永續 | 民生經濟 | 外交國政 | 生育教育 | 住房問題 | 社會福利 | 勞工權益| 農業發展| 運動體育| 長照醫療| 交通觀光 | 數位科技

侯友宜：

￭ 以確保能源安全，穩定供電為首要考量。發展再生能源讓現有核電廠延役取代燃煤發電，並善用既存核電的價值，作為降低碳排及空汙的關鍵選項。

￭ 逐漸減少燃煤發電，至2030年占比減少至14%，2040年完全停止燃煤發電，達成2040無煤台灣的目標。

￭ 基於確保國家安全及供電無虞等因素，天然氣占比應維持安全不過半，未來部分天然氣機組在加裝CO2處理設備後，逐步移為備援。

￭ 擴大投入節能、儲能及智慧電網的資源，以降低用電需求成長並提高電力調度效益。

賴清德：

￭ 2030年再生能源由20%提升到30%，燃煤20%，天然氣50%，發展多元綠能，包括氫能源、地熱能源、生質能源還有海洋能源甚至小水力發電。

￭ 組專家學者團隊，了解工廠整個生產製程或機器設備有沒有浪費能源的地方，做更有能源使用效率的調整，協助轉型節省電力。

￭ 針對冷氣、冰箱、電視主要的家電，進行全面性的協助，一定要使用一級能電效率的電器用品，補助讓民眾換發一級的家電用品。

￭ 打造「能源技術服務」（ESCO），對這些企業能電效率的提升，用投資獎勵、稅賦減免、直接補助。

柯文哲

￭ 重新分配台灣發電方式占比，燃氣占45%，並同步讓效率不佳的老舊機組加速除役、取代燃煤，讓高效複循環機組加入發電行列。

￭ 再生能源占30%，加速發展土地需求性較低的再生能源類型，如屋頂型、建築整合型，偏遠地區需要打造「川流式」的小水力發電系統和小型電網。

￭ 燃煤發電占15%，同時加速除役老舊機組，汰換成高效燃煤，逐漸轉為備用電力；核能占比為10%，不應為了廢核而讓綠能倉促上路。

￭ 成立「氣候永續委員會」，編列碳預算（carbon budget），監督行政部門政策落實情形，同時成立「氣候永續轉型基金」，協助受衝擊中小型企業。

侯友宜：

￭ 課徵「富人稅」，未來綜合所得淨額1,000萬元以上，且薪資所得占不到三成者，所得稅率將提高至45%；股利所得採分離課稅者，現行稅率28%，未來將提高至32%，一般受薪階級不會受到衝擊。

￭ 中小企業若為基層員工加薪，可享有薪資費用抵減率130%的租稅優惠，未來將提高扣抵額度至200%，透過租稅優惠鼓勵企業加薪。

￭ 修改財劃法，使統籌分配款公平分配。

￭ 改善投資環境，積極解決五缺問題。

￭ 任內逐步調高基本工資，並以提升至33,000元為目標。低薪上班族所得稅減半：所得淨額56萬以下、且薪資所得占課稅總額（綜合所得總額+分離課稅所得）七成以上的受薪階級，減半課稅，減輕受薪階級負擔。

賴清德：

￭ 鞏固台灣供應鏈安全，並透過新貿易協定促成貿易多元化，同時支持國內創新產業，鬆綁不必要的法規。

￭ 推動亞洲金融科技創新中心，積極培育金融數位人才，提升軟硬體基礎設施，協助金融業數位轉型，並完善金融資安防護。

￭ 強化金融安全，金融發展需要良好的資訊安全基礎，持續加強金融韌性，成為台灣金融安全堅實後盾。

￭ 打造「創新創業雨林生態系」，目標在5年內創造2萬個新創就業，讓新創投資金額每年達到1500億元，10年內台灣將成為創新解決方案的淨輸出國。

￭ 發展「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等，具體作法包括立足台灣、布局全球及行銷全世界。

柯文哲

￭ 成立統籌分配稅款分配委員會，保留一定比率作為提升財政效率的誘因，在分配辦法中設置獎勵誘因，財政效率佳的縣市給予較多統籌分配款。

￭ 現行預算法第83條第4款規定得以「不定期或數年一次之重大政事」作為提出特別預算的條件，為政策提供靈活性。但定義不清楚空白授權可能導致濫用，應刪除。

￭ 終止特別預算常態化，杜絕先上車後補票。加強特別預算預算的審核與監督機制，確保符合財政紀律和公共利益。

￭ 特別預算法制化，可杜絕不明就裡「還稅於民」的政治訴求，消弭財政與主計單位掌控稅收，卻跳脫立法監督，所衍生敗壞財政紀律之疑慮。

￭ 召開「全國賦稅改革會議」，檢討不合理稅制，如印花稅、娛樂稅，尋覓財源後予以廢除。並且加強海外所得稅納入稅收體系，避免富人逃稅。

侯友宜：

￭ 「止戰於境外」，國防邁向科技化、網路化、精兵化。

￭ 台灣要升級自我防衛能力、提升嚇阻能力，讓外敵不敢進犯，強力主張「備戰而不啟戰」，用實力確保和平和利益，絕對不會輕易開啟戰端。

￭ 恢復台海和平與穩定，依據《#中華民國憲法》以及《兩岸人民關係條例》與中國大陸互動。

￭ 「堅韌外交、深耕印太」，深化與民主國家的連結，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也會積極參與印太經濟框架（IPEF）。

￭ 「志願役加薪百億」、九三軍人節要改成全民敬軍節，且全國放假。

￭ 精進入伍流程，減少役男入伍前等當兵的時間，分發時讓民間專長與服役結合，革新訓練內容，並增加義務人員的外離島加給。

￭ 重啟特偵組，強調司法公平正義，徹查所有弊案問題，給人民交代。

賴清德：

￭ 維持務實及一致性的兩岸政策，捍衛兩岸現狀，因為維持現狀是符合中華民國台灣與國際社會的最佳利益，但不排除在基於互利、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話。

￭ 與世界民主國家建立更強健的夥伴關係。

￭ 加速國防轉型，加強具成本效益、機動性的非對稱戰力，在部隊訓練、民防、資訊交換等方面，尋求與盟友間更進一步的交流。

￭ 致力確保印太海域航行與飛越的自由，健全海域意識機制，不管是國家安全或者是漁業的安全；強化海域執法、救難與偵查能量。

柯文哲

￭ 對於現有邦交國以深化與鞏固關係為目的，不與中國大陸進行無謂的外交惡性競爭。同時使邦交國持續支持台灣有意義地參加國際事務。

￭ 面對非邦交國多元連結交往，創造共同利益，包括經貿、科技、投資、文化和環保合作等方面，符合雙方利益。

￭ 建立美日台三邊安全對話平台，促進軍事合作，鞏固印太和平、台海安全。面對歐洲，台灣應以國會外交的方式加強連結與交流；對於新南向國家，須透過深化經濟與文化連結，並配合我國自身的產業結構轉型工程。

￭ 未來有必要將國防預算逐步提升到GDP3%為目標，並減少動用特別預算，以免破壞財政紀律與規避監督。

￭ 建立更多元軍購途徑，確保可以如質、如期獲取作戰所需裝備，同時爭取技術轉移彈藥與武器系統在台生產，以提升國防產業實力。

￭ 召開國是會議、推動內閣制入憲。總統赴立院報告、接受立院各黨團質詢監督。行使閣揆同意權、閣員經立院聽證同意後任命。凍結考監兩院、三權分立確實制衡。

侯友宜：

￭ 0至6歲國家養，公托、公幼、準公共化幼兒園一律免月費，私幼、私托則補助每人每月1萬元。

￭ 公立國小課後照顧「全面免費」及「人數倍增」，校校有課照班，開課率達到100%（目前僅72％），學生涵蓋率由現況15％增加到30％（OECD標準值），參加人數由18萬人，在任內倍增為36萬人以上。

￭ 配合家長下班接送，延後照顧時間至晚上七點，平時、寒暑假均開班，協助急難照顧需求者。

￭ 偏遠地區、弱勢學童及身心障礙者也開設照顧專班，只要家長有需求就有照顧。

￭ 扶養12歲以下子女，扣除額提高50％，提高育嬰留職停薪津貼，由平均月投保薪資的8成調至全薪。

￭ 「補助凍卵、保障生育」，經醫療評估，30至40歲女性有2萬元一次性的凍卵補助，後續五年每年提供2千保存費補助，最高補助3萬。

￭ 無論在學生或畢業開始還款，利息皆由政府補助，全面減輕在學期間及畢業後的負擔，並放寬學貸申請資格，從現在家庭年收入「120萬以下」，放寬至「150萬以下」即可申請學貸。

￭ AI教育部分，整合雲端科技中心、數位學習等多元平台資源，扶植本土線上教學內容創作。補助各縣市整合科技教育資源，導入AI教育資源運用，當作AI推動教育基地，優先支援偏鄉及數位資源匱乏的學校。

￭ 設置中央強化偏遠地區教育發展的專責單位，補助專任人力，代理教師表現優良可延長聘期或放寬再聘。偏遠地區服務優良的代理教師，至少實際服務3年後帶職公費進修師培課程，取得合格教師證後可回任擔任正式教師。

賴清德：

￭ 不論高中職全部免學費，私立大學學生每人1年補助3萬5千元，不論就讀公私立大學，家庭總收入低於70萬元的學生，1年補助2萬元，家庭年收入70萬至90萬元的學生，不論公私立1年補助1萬5千元。

￭ 擴大公共化及準公共托育：提升0-3歲家外送托率達到OECD國家水準，達到36%，目前台灣大概是24%。增加0-2歲的托育補助，再度減輕0-2歲家長的托育負擔：

￭ 公托補助提升至 7,000元，準公共及保母托嬰補助提升至13,000元。

推動公共幼兒園寒暑假提供服務：托育時間完整化，由政府補助支持人力，推動增設定點臨托場所、延長平日托育服務時間。

￭ 強化托育服務品質，保障人員薪資與權益：落實調降各年齡層托育師生比，3-6 歲比例從目前的 1:14 調降到 1:12，0-2 歲調降到 1:4，由公幼先行實施。依年資提高托育及教保人員薪資基準。

￭ 推動雙語教育，學習國際語言，可以是英語可以是日語，也可以是其他國家的語言；復振國家語言，促進多元文化社會共融：成立「國家語言研究發展中心」、健全國家語言的教學資源、營造多元語言文化平權的友善環境。

柯文哲

￭ 13年一貫，把義務教育往下延伸一年至5歲，修正國民教育法及強迫入學條例，無論公私立，孩童學費都從現行的家長部分負擔，改成政府負擔。並將高中職列為「準」義務教育，免學費並且提升免試入學比例，讓每個孩子都有相同的受教權利。

￭ 化簡為繁，簡化學習歷程。取消上傳修課紀錄；學習成果的上傳從現行的6件改為3件，並且縮短上傳時間，從現行的三年改為兩年；多元表現也從現行的10件，改為至多5件。

￭ 分科考試，納考國英數。現行分科考試，國英數等考科僅採用學測成績。也就是說，國英數考科一但失常，毫無補救機會。

￭ 頂大商學院從現行的分科考試採用數甲分數，改採數乙，預計從115年上路，減輕學生準備數學考科的壓力，也避免一試定江山。

￭ 多元管道去培育雙語師資，採用公費生＋縣市聯合舉辦＋學校自辦的方式，並且培養現任教師轉任雙語師資，來補足雙語教師的缺口。

￭ 成立早期療育委員會，整合教育、社正及衛生機關，對0-6歲有身心障礙的孩童，提早治療、輔導及教育；延續台北市的政策，每8名身心障礙的學童，配備一名呼吸治療師及護理師，完整照顧身心障礙學生。

￭ 創建AI智慧校園，落實一師一載具、一生一平板、班班有互動式螢幕、校校有光纖及免費無線網路。必修第三語言，納入程式設計課。與高中職、大專院校合作，開設AI相關課程與學分，推動AI人才培育計畫。

￭ 通過營養午餐專法，確保午餐品質，讓學生吃得安心，家長也放心。學童每週至少兩次有機蔬菜或稻米；補助經濟弱勢學生午餐費至75元。

侯友宜：

￭ 推動「可負擔住宅與租金」，包含租屋市場透明化、推動租屋實價登錄、解決租屋黑市。另外，租金申報從現在的列舉扣除額改為「特別扣除額」，降低租屋族負擔，並推動房屋持有成本合理化如空屋稅或囤房稅，抑制炒房客牟利。

￭ 推「企業勞工宅」，鼓勵企業於科學、工業園區， 興建勞工宅暨托嬰日照中心，只租不賣，並給企業獎勵措 施解決員工需求。

￭ 「多元銀髮宅」，推動退休照護社區、熟齡社區及樂齡住宅，經濟可負擔下滿足多元居住需求結合醫療機構、市場、民間資源，建立高齡友善示範基地。

￭ 「公地地上權住宅」，結婚青年家戶（排富），可購買一般住宅市價7折的地上權住宅，使用權70年。如出售，研議由政府照價收購。政府開發取得土地，財務平衡下，不得出售，並可推動地上權住宅，開放民間參與。

￭ 「育兒成家有住宅」，二胎（含）以上家庭優先抽社會住宅與購買地上權住宅，採輪候制，承購公有地上權住宅價格再打8折；其次是，青年購屋低利率貸款從1000萬提高至1200萬。第三胎（含）以上家庭（排富）夫妻一生一次百萬補貼，可用於購屋、換屋頭期款與租屋使用。

賴清德：

￭ 推動囤房稅2.0，採取全國總歸戶，避免惡性炒作。

￭ 持續推動社會住宅，興建13萬戶，包租代管17萬戶，再增加25萬戶租金補貼。

￭ 青年安心成家貸款，目前的補助總金額是800萬，未來會提高到1,000萬，利息補貼增加一碼。

柯文哲

￭ 減少國有市有土地標售：社宅儲量佔比未達5%之前，減少國有地標售，以杜絕「政府帶頭炒地」。

￭ 長期租賃住宅：透過TOD增額容積與租稅優惠，藉此交換開發商承諾一定比例做為「長期租賃住宅」，提高青年、弱勢或銀髮家戶入住社會住宅機會。

￭ 獎勵開發者運營銀髮出租住宅，政府承諾福利體系與包租代管介入，合作建構 「青銀換居」整合服務。

￭ 單一供自住者調降稅率，從1.2％調整為最低0.6％。

￭ 囤房者重稅：立中央專法，擴大擴大累進稅率幅度。

￭ 提供房東誘因，降低房東因為稅金增加而拉高房租的情形，以鼓勵更多空屋釋出。

￭ 有利房客所得稅報稅租屋支出從一般列舉項目移至特別扣除額並提高可申報額度 ，實質減輕租客負擔。

侯友宜：

￭ 65歲以上長輩以及55歲至64歲原住民長者，享有排富全額補助健保，排富以綜所稅20％為標準，預計約有400萬名老人與長輩享有健保免費的優惠。

￭ 將適性發展、教育及工作平權落實至每一處，讓女性不再受過去的諸多刻板印象束縛，民間社會團體部分，也持續推動女性理監事達到三分之一。未來希望，公私部門都能朝40%目標邁進。

￭ 懷孕新住民全面納健保，推動陸配取得身分證縮短到4年，建立全國通譯平台，設立新住民語言中心並成立移民委員會。

￭ 針對身障者需求，研議開辦專案保險，讓大家能夠獲得終生的保障，沒有後顧之憂。

賴清德：

￭ 優化居住的無障礙，擴大並補助老舊公寓增設電梯、升降機等設備，並且提供修繕住宅貸款、利息補貼，希望讓身心障礙者的生活空間能夠更加友善。

￭ 強化身心障礙者社區支持，針對住宿機構服務使用者返家期間，我們要強化提供臨托、短托、輔具、居家無障礙環境改善等資源。

￭ 優化高齡者出行最後一哩路，例如居家至公共運輸系統之間的銜接，生活所需之共乘服務等計程車多元服務模式，並改善公共運輸無障礙設計。

￭ 提升公共空間的高齡者友善環境，這個要包括強化公園、綠地、街道、藝文場館等公共空間的高齡者友善設計。

￭ 保障高齡者生活安全，強化社會宣導，提高社會對高齡者人身安全議題的關注，並提升高齡者反詐騙意識，避免財務遭受詐欺。

￭ 擴大社區心理衛生服務，支持精神障礙者及其家庭，目標在2028年完成建置100處社區心理衛生中心，在社區裡面固定、常態性、周延地來推動社會安全網，來協助照顧需要幫助的人，

柯文哲

￭ 「代理孕母解禁」。立法保護，降低疑慮，解決生理限制，保護婦女身體自主權。

￭ 儘速完成《反族群歧視法》立法，尊重國內各族群。

￭ 落實《客家基本法》，體現客家文化生活化、客語時代化。建立台灣成為全球客家中心：成立「全球客家學術論壇」、「客家全球企業聯盟」、「全球客家和平使者」機制。

￭ 提升行政單位層級與功能：總統府「原轉會」地位法制化，賦予實質調查權；提升「原住民族委員會」位階，統合全國家原住民族政策計畫及經費審議。

￭ 強化國家與原住民族的「夥伴關係」：成立全國性「族群民族議會」、各地「部落自治會議」；落實部落自治，推動地方創生。

￭ 保障身分、文化平權：新住民取得身分證年限均為4年；合理優化「婚姻移民面談機制」，避免歧視性面談；強化國人「文化平權」教育。

￭ 保障司法人權及醫療平權：強化法律扶助及通譯制度，增進司法文書多語化；強化資訊鏈結、降低家暴風險；凡取得居留權即可參加健保，落實保障新住民醫療權。（目前合法移工自受雇日即可參加健保、新住民卻要滿6個月）

侯友宜：

￭ 「鼓勵企業興建勞工宅」，凡在工業區有土地的企業，開放其在工業用地上興建只租不賣的勞工宅，並獎勵企業興建勞工宅，幫助勞工能兼顧工作及家庭。

￭ 提供勞工租稅優惠、地價稅和房屋稅減免以及中長期融資，勞工宅也會同步規劃托嬰中心、日照中心等社福設施。

￭ 主張五一勞動節全國統一放假，以利勞工權益的提升和兼顧家庭生活；12月25日行憲紀念日恢復為國定假日。

￭ 推動各類勞動情形設計「定型化契約範本」。以新北市任內政績為例，將逐步減少非典勞工，把非正式派遣人員納入正式編制。

￭ 勞保基金投資參照外國大型基金是如何投資提高報酬率，拿來優化勞保基金。

￭ 主張成立移工外展平台，分類管理派遣人員，家庭照顧人員政府沒有著墨很多，政府應成立平台確保權益。

￭ 現行制度下，勞工一年有七天不給薪的家庭照顧假，推動將其中的三天改為給付半薪，以利勞工權益的提升和裨益其家庭生活的兼顧。而在女性權益的促進上，會將原先一年「三日不併入病假」之生理假增加至「六日不併入病假」計算。

賴清德：

￭ 完成最低工資立法，持續調高基本工資，改善青年就業情形。

￭ 補助在職青年參與職訓，希望每位年輕人的勞動力附加價值能夠提升。

￭ 台灣非典型勞工占比已達15%，要強化非典型勞動在薪資、工時、休假、保險等基本勞動權利，給予更周延的保障。

￭ 支持青年創新創業，從人才培育早期資金的獲得、法治的建立，試驗場域的建置以及國際化等，讓年輕人在創業這條路上能夠走得更穩。

柯文哲

￭ 訂立蔡政府延宕近8年的《最低工資法》，尊重科學數據，照公式調整基本工資。

￭ 已提案修正《中小企業發展條例第36條之2條文》，企業調高基層員工平均薪資給付水準時，加薪幅度自所得額中減除比率，從130%提高至200%。

￭ 增加勞工家庭照顧假天數，以就業保險形式給付休假期間部分工資；增訂以「小時」為單位的「親職假」，友善勞工育兒需求。

￭ 教師節、勞動節均列國定假日，避免「一家兩制」怪象，體現對教師的尊重。

￭ 保障「非典型聘僱、承攬及派遣人力」的勞動權益、訂定《外送平台從業人員權益保障法》。

￭ 提高勞動基金績效，監管公開透明，積極除弊，勞工放心自提勞退6%，政府相對提撥一定獎勵。

￭ 鼓勵雇主提高勞退提撥率，超過6%以上，政府給予減稅優惠。

￭ 推廣「壯世代文化運動」，解放工作權，財務賦能；職務再設計，提升壯世代勞動參與率，調整勞動法規，鼓勵壯世代續留職場。

￭ 建立移工學習系統，降低「移工留才久用方案」留用年限、門檻；開放符合資格移工，可主動申請在台永居。

侯友宜：

￭ 將老農津貼增加至每月1萬元，老農不用繳健保費，

￭ 農田水利會回歸農民，提高公糧收購價格，建置多元化農業缺工人力平台，建立完備冷鏈系統，排除出口障礙。

￭ 建立銷售管道制度化，同時設置農產品產銷預警機制，協助調控農產品供需，針對各縣市若有滯銷的農產品及蔬果，讓政府帶頭，透過多元管道協助銷售。

賴清德：

￭ 「落實安全農業」，未來持續推動農產品的產銷履歷，落實對消費者安全健康的照顧。

￭ 「強化科技農業」，讓生產機械化，設備現代化。透過科技減輕農漁民的負擔，引用先進科技，增加生產效率，如透過無人機噴灑農藥。

￭ 「打造農業生態鏈」，從生產、加工、分級、包裝、行銷等形成「農業生態鏈」，不只依賴中央、地方政府，還有農漁會，更需要有農業產銷班、生產合作社等團體，共同協助農民，提高農民的農產收益。

￭ 「加強農業行銷」，未來透過計劃式生產，精算產銷情況，加強將農產品能銷售至更多海外國家。滿

￭ 「完善農產冷鏈系統」，政府目前已投入126億建立冷鏈系統，未來持續增加建置，以避免農產品過剩，才能透過收購調節市場價格，延長保鮮期，增加消費者都能有品嚐的機會。

￭ 「確保糧食生產自給」，台灣約有2350萬人口，但糧食自給率只有約 31%，其他69%來自進口，台灣要能逐步提升、確保自己的糧食自給，以因應未來氣候變遷的挑戰。

柯文哲

戰略農業。面對極端氣候、地緣政治，台灣要風險管理，應擬定「戰略糧食安全計畫」，將食安提升為國安層級，保障國家糧食安全。因應天災頻傳，打造「農業防災安全網」，運用科技、智慧化，建構完整農漁村韌性環境。

￭ 智慧農業。主張建立3大資料庫，「ChatGPT農業資料庫」打造AI對話式科技平台，協助農民產業升級；「農業大數據資料庫」完善產銷履歷系統，提升食安保障；「全國農地資料庫」積極保護農地，回歸國土整體規劃。

￭ 品牌農業。小農難以建立品牌、拓展市場，柯文哲期盼打造「聯合品牌」、「區域品牌」、「企業品牌」三大方向，協助農民提升產值，進軍國際市場。

￭ 創生農村。鼓勵青農返鄉，「用自己的農業、說自己的故事」；另外提高生育補助照顧青農，農保生育給付將由61,200元（3個月），提高為102,000元（5個月）。

￭ 農電共享。主張台灣應建立「農業碳匯平台」，透過「碳盤查」改變農村建築與種植模式，著重碳捕捉、碳中和，推動栽培高吸碳作物（如藻類）、「再生農業」、「友善草生栽培」等新農業模式，創新農業新價值，邁向低碳永續產業。

￭ 中央地方聯手，全力爭取「2038亞運在台灣」，透過成立「國際運動賽會管理中心」，累積過去台灣舉辦世界賽事的既有經驗，提升我國申辦與舉辦國際大型賽事的資源與傳承。

￭ 打造「國家運動科學中心2.0」，也就是要比照工研院概念，讓「國家運動科學中心」，成為台灣運動產業升級、創新、全球化的重要推手以及合作夥伴，並結合AI與智慧科技，建構運動科技產業生態系。

￭ 主張加碼「全國國民運動中心每人每週間免費運動一次」，培養民眾運動習慣，促進規律運動，減少健保支出。

￭ 由政府開發及發行「運動好點」，以建置系統平台及使用APP操作，未來整合全國所有國民運動中心，研議擴大使用場域，讓民眾實際運動累積點數，達到「有運動，就有點，更有力」。

賴清德：

￭ 成立體育運動發展部。

￭ 推動全民體育，藉由教育的紮根計劃，讓每個人學習到體育的能力，養成運動習慣，才可以促進身體健康。

￭ 提出黃金計畫3.0，讓選手出戰就得到金牌為國爭光。

￭ 優秀選手輔導計畫，考慮選手的就學、就業、創業問題，讓選手退休後可以得到政府的關照，無後顧之憂，引導更多年輕人投入運動領域。

￭ 競技運動全民化，在台灣各縣市有幾個俱樂部吸收人才，相信會提升運動風氣，也會從中挖掘到優秀運動人才為國爭光。

￭ 推動運動產業多元發展，用產業的角度看待運動，扶植其他運動的職業球隊，除了職業球賽外，還有運動相關產業也很重要。

￭ 政府要跟體育界共同合作，打造台灣品牌的國際賽事，未來如果辦比賽，不管是亞洲級還是國際級比賽，要辦就要辦國際級的比賽，吸引各國人才來台參賽。

￭ 把體育預算提升到超過200億元。

柯文哲

￭ 輔導績優運動選手職涯規劃，辦理運動人員特種考試，以加分計點方式輔導他們在公私立機關任職；也會成立「國家體育發展基金」，提高企業對體育的捐獻額度與獎勵制度。

￭ 爭取2038亞運、以及各種國際運動賽事，甚至奧運在台灣舉行，增加台灣的國際能見度。

￭ 提高國家訓練中心整體預算，國家代表隊從集訓到比賽結束應給全薪，相關教練、防護員、醫療人員、心理諮商師、營養師等專業人員的薪資，也要提高並制定獎勵制度，以提升國家代表隊選手運動表現。

￭ 提供壯世代適合的運動設施與模組、強化健康，可以減少健保支出。

￭ 主張發展電子競技，與國際接軌，積極拓展運動產業。

侯友宜：

￭ 80歲以上取消巴氏量表，長者可直接申請看護移工。

￭ 看護移工與長照體系整合，強化移工照護技能與品質，提升高齡長者照護品質，改善健康。

￭ 就業安定基金補助雇主聘用本國看護，提升薪資及工作環境，並提高本國勞工就業競爭力，減輕家屬負擔。

￭ 釋放家庭勞動力，減輕家庭照顧者的壓力與負擔，讓婦女重回職場，不必再為照顧家中長者而擔憂。

￭ 70至79歲患有癌症二期以上長者，取消巴氏量表。

￭ 優先投資醫療保健預算支出。

￭ 優先照顧兒童及婦幼。

￭ 優先推動高風險癌症預防。

￭ 推動行政院層級「國民心理健康計畫」。

￭ 優先推動疫苗及醫藥採購透明化。

賴清德：

￭ 打造「長照3.0」，幫助照顧者，讓「照顧者不離職、照顧者有喘息」，鼓勵企業針對家庭有照顧需求的員工，落實彈性工作安排。

￭ 「強化重度失能者照顧，優化住宿式服務機構」。包括新增居家或社區的晚間到宅照顧與夜間緊急服務，建立24小時的重度失能者支持服務。

￭ 「住宿式服務機構使用者補助方案」未來將逐漸提高至每月最高1萬5000元、一年最高18萬元。

￭ 改善巴氏量表，未考量年齡、身心障礙、重大傷病、罕見疾病、癌症、中風等不同類別條件，建立多元標準，滿足照顧服務需求。

￭ 「提高長照服務涵蓋率，加強照顧服務功能」，擴大基層關懷據點服務量能。

￭ 「打造居家、社區、機構、醫療、社福的一體式服務」，建立以長照社區整體照顧體系為基礎的共生社區。

柯文哲

￭ 提高醫療衛生支出：達到GDP 8%。

￭ 提倡健康生活型態：運動、減重、戒菸、推廣癌症篩檢、三高控制、健檢等等。

￭ 增加公費疫苗種類：輪狀病毒、腸病毒、加強型水痘，減輕家庭負擔。

￭ 落實家醫、分級、轉診、論人計酬。

￭ 放寬自費醫療市場，單人病房解禁，保障健保房。

￭ 新醫材核定之後，在核定健保給付前，先開放自費市場，讓人民享用最新醫療科技。

￭ 自費市場公開透明、保障人民權益。

￭ 提供全責照護，住院看護免煩惱。

￭ 申請幫傭移工審核多元化：

￭ 老弱申請幫傭移工 → 不需巴式量表。

￭ 失能申請照護移工 → 簡化多元評估方式。

￭ 65歲以上長者健保費全額補助。

侯友宜：

￭ 重新檢討「交通標誌標線號誌設置規則」相關法規，授權地方落實執行。

￭ 重新檢討「市區道路及附屬工程設計標準」，提高人行道面積，改善人行環境。

￭ 透過家庭教育、學校教育與社會教育，培養全民正確的交通安全觀。

￭ 運用人車路相關偵測及感應設施，提升路口及危險路段行車安全。

￭ 修法改革駕照取得門檻與考照方式，並適度增加考照資格，或以罰則扣點制方式吊銷駕照方式，以更嚴格法規讓民眾願意守法。

￭ 善加運用科技與大數據，提升人員管理與運具安全性。

￭ 配合歐盟法規要求宜修法配合加裝機車科技安全設備以提升機車安全。

￭ 重新檢討機車安全道路改善及政策，編定指導準則（Guideline）或作業流程（SOP）。

￭ 建置常態性的「機車交通政策管理小組」。

￭ 由總統府規劃召開「觀光國是會議」，廣邀觀光業界、意見領袖，共商未來願景，行政院恢復定期召「觀光會報」，並由院長主持。

￭ 「提升觀光預算」：觀光預算逐年增加15%-20%，並擴大給予獎勵，鼓勵國外組團來台觀光。

￭ 「打造交通便捷網絡」：除全面開放陸客觀光，儘快恢復以往開放的60個航點外，並增加航站、港口、高鐵、台鐵等基礎建設投資。

￭ 「發展永續智慧觀光」：發展語音智慧導遊，並使用AI、結合VR/AR等技術，提供更智慧的觀光體驗，在環境保護的前提下，發展永續觀光。

賴清德：

￭ 「部部有觀光、各地有觀光」，期許各部會都要有觀光推廣的概念，再加上地方政府與中央合作，讓各地都有觀光。

￭ 推動地方觀光資源整合平台，藉由區域性合作，讓地方觀光資源可以充分展現。

￭ 籌設「觀光研訓暨國際推廣」專責機構，強化市場研究調查、人才培育訓練，積極推動國際觀光行銷。

￭ 輔導觀光業者全面數位化，協助業者運用數位工具，讓國際觀光客能透過網站訂購，讓台灣觀光旅遊業轉型升級。

￭ 兩岸在對等、尊嚴及互惠原則下，將敞開雙臂歡迎中國朋友來台旅遊。

柯文哲

￭ 立基在《道路交通安全基本法》精神，加速修訂相關法令，包含道路設計規範、《道路交通管理處罰條例》，並制定「國家級」道路設計規範。

￭ 召開公眾參與「交通改革會議」，釐清各項改革事項及配套措施，並每年公開說明交通安全改善成效及未來執行計畫，滾動式修正。

￭ 中央整合交通部及內政部國土署道路設計規範、訂定國家級軌道路網發展規劃原則、縣市海空港建設、全國共享運具營運規範。

￭ 加速開發高鐵、台鐵車站，落實TOD（Transit-oriented development，大眾運輸導向型發展）的車站城市理念。

￭ 台灣四大機場（桃機、松山、清泉崗、小港）須明確分工，增加運量；強化數據分析以調配資源、優化設施與供應鏈效率，打造「綠色海空港」。

￭ 建立標準化資料、開放資料，驅動數位治理政府及產業；運用數據升級競爭力，積極扶植民間與發展整合、建立「全國一站通行的交通App」。

侯友宜：

￭ 推動「工業4.0+」，加強人工智慧與數位科技應用，協助產業全面智慧化與數位轉型。

￭ 發展新興科技領域，如AI（含資訊安全）、新能源、電動車、物聯網、健康醫療、web3.0相關之區塊鏈與元宇宙等創新技術應用。

￭ 協助大學院校設AI應用學院，擴大產學合作，培養產業所需人才。

￭ 產業研發支出投資抵減，由現行扣抵稅額不超過當年度營利事業所得稅額15％，提高到20％；智慧製造支出投資抵減，由5%提高到10%；節能減碳支出投資抵減，最高到10%。

￭ 放寬國發基金與私募基金的應用，積極投入台灣具未來性且有潛力發展之產業或公司，協助新創事業發展。

￭ 擴大數據中心聚落，並將「算力」（HashRate）列為國家戰略資源；公私協力，獎勵民間企業及團體釋出閒置空間，做為創業者之共享辦公室。

賴清德：

￭ 打造台灣成為「智慧科技島」，包括將台灣打造成國際級IC設計製造戰略基地。

￭ 促進AI產業化、產業AI化，並打造四大平台，包括前瞻科技研發平台、淨零創新科技平台、人文社會科學及跨領域科技研究平台及軟體研發平台。

柯文哲

￭ 完善數位基礎建設，推電子身分證兼顧個資保護，將個資保護委員會提升為二級獨立機關，設置國家數位轉型會議，加重處罰洩漏個資公私部門。

￭ 政府應提供產業轉型輔導，鼓勵培育數位人才。

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