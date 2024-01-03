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觀察站／民眾抗爭遭圍剿 綠成大魔王

聯合報／ 記者陳熙文
數個勞工團體去年底參加秋鬥遊行，從中正紀念堂出發，一路至民進黨總統候選人賴清德競總前，要為「綠色恐怖」送終，結束時眾人將「罄竹難書」符咒貼在抗爭現場地上。 記者曾原信／攝影
數個勞工團體去年底參加秋鬥遊行，從中正紀念堂出發，一路至民進黨總統候選人賴清德競總前，要為「綠色恐怖」送終，結束時眾人將「罄竹難書」符咒貼在抗爭現場地上。 記者曾原信／攝影

蔡政府執政即將進入尾聲，綜觀民進黨執政八年，相較於馬政府時期，無論是勞工抗爭，還是反徵收迫遷，又或者是抗議環境被破壞，社會抗爭的頻率其實並不少，但最大的不同是，抗爭者會發現自己在這八年當中顯得非常孤立無援，甚至有點無助。

比起馬政府時代，有民進黨與抗爭者站在同一陣線，和大家同仇敵愾，民進黨這八年不只有缺席而已，還成了新的大魔王，抗爭者不只要面對衝撞上的痛苦，還要面對排山倒海的輿論攻擊，承受「非我黨類、其心必異」的批判。

許多為了保護自身權益，或是為了理念挺身而出的抗爭者，只因為反對政府的做法、站在政策的對立面，就會在網路上被貼上幫「國民黨」、「共產黨」助拳的標籤，並遭到人格上的攻擊，若是反迫遷就成了貪婪、若是反開發就成了愚昧，或者全部打包成政治投機分子，或乾脆抹紅成中共在台協力者。

正如當初有環團抗議政府遲不修礦業法，卻被民進黨支持者質問為什麼不關心香港議題？彷彿在兩岸的大哉問下，任何抗爭都須臣服、必須退讓。

這些年，抗爭不只要面對警方所搭建的拒馬和強制驅離，還必須面對網路上的綠營支持者、意見領袖，以及神出鬼沒的側翼，弄到後來大家寧可不作聲，也不願在社群網路上多說一句話，否則極有可能遭到「網友們」的圍剿、霸凌；於是看似鬧嗡嗡的網路平台上，過去是「萬人響應、一人到場」，現在成了「無人響應、無人到場」，任由抗爭者獨自孤軍奮戰，就算理直氣壯、侃侃而談，也可能被虛假訊息淹沒，或者更難過的是，直接被栽贓成虛假訊息。

八年之後，蔡政府即將謝幕，台灣或許走出了世界，內部卻成了一個更分裂的台灣、更吝嗇發言的台灣。

2024選舉 2024總統選舉 拒馬 假訊息 側翼

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