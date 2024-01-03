選戰筆記／ 3黨打巷戰 優劣勢立見

賴清德與陳俊宇聯合競總昨成立青年路戰隊，將到12鄉鎮站路口、街講、發傳單、車隊或徒步掃街。圖／陳俊宇競總提供

柯文哲吳欣盈展開全台車隊大掃街。記者杜建重／攝影

二○二四大選進入最後衝刺階段，藍綠白都祭出全國車隊掃街、站路口與大型造勢晚會，除了拚人氣也深入基層打「巷戰」。三黨要邁向勝選最後一哩路，除了考驗基層組織動員能力，催出各自「基本盤」，更重要的是，在選情偏冷的情況下，如何激發中間選民的熱情，走入投票所。

選戰進入最後十天，國民黨侯康配、民進黨賴蕭配及民眾黨柯盈配，都採取傳統「陸戰」打法，展開車隊掃街。藍綠是傳統政黨，基層經營扎實，政黨動員能力高過民眾黨，因此，車隊掃街、打巷戰，「人氣」不至於太差。民眾黨是新興政黨、柯文哲向來也以「空優」取勝，這次柯盈配展開「地面戰」，效果還有待觀察。

選舉倒數，各政黨的支持者大多已歸隊，侯友宜、賴清德、柯文哲要問鼎大位，比的是誰能贏得更多中間選民青睞。藍綠在中高齡族群具優勢，柯文哲則有年輕選票優勢，誰能掌握更多「非既有支持族群」，勝選機會愈大。

二○二○年總統大選，民進黨大打「抗中保台」牌發酵，尤其成功打動年輕選民，當年蔡英文總統在選前黃金周，從故鄉屏東楓港出發，一路揮軍北上車隊掃街。靠著綠軍全力支持，以及年輕、中間選民的加持，蔡英文以史上最高票順利連任。

今年的選舉氣氛不如過去熱烈，藍綠白在選前十天啟動催票大作戰，不論車隊掃街、站路口或造勢晚會，希望營造的是「勝選氣勢」。侯、賴、柯誰能在選戰最後展現氣勢，感染更多中間選民，將成致勝關鍵。

商品推薦