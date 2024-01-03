陸戰啟動／侯站路口 賴被襲吻 柯巧遇藍小雞

民進黨總統候選人賴清德（中）昨到嘉義參拜，一名女子突襲獻吻， 隨扈來不及制止，賴清德也一臉驚訝。記者黃于凡／翻攝

民眾黨總統候選人柯文哲（右二）昨在板橋地區車隊掃街，「巧遇」國民黨立委候選人林國春。記者陳正興／攝影

總統大選倒數十天，三陣營拚陸戰。國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康，以及國民黨主席朱立倫等全黨各級行政首長與民代，昨在全台三六八鄉鎮一一三九個路口同步拜票。民眾黨總統候選人柯文哲昨也啟動全台大車掃。民進黨昨公布倒數十天催票計畫，正副總統候選人賴清德、蕭美琴今天也將啟動廿二縣市同步站路口行動。

賴清德昨天再度前進國民黨侯友宜家鄉嘉義搶票，意外被女性支持者「突襲」偷吻；侯友宜以車隊掃街和造勢晚會，直搗賴清德的台南本命區；民眾黨車隊全台掃街昨從新北市新莊區出發，柯文哲和藍營小雞技巧性上演「藍白合」。

「一一三挺侯康，護台灣九幸福！」昨天上午七時卅分，侯友宜與立委候選人葉元之、林國春，在新北市板橋區縣民大道、民權路交叉口拜票，除廿多名里長簇擁，還有近百名支持者在路旁搖國旗喊凍蒜，不少民眾搖下車窗拍照，一名機車騎士揮手經過大喊「下架民進黨」。

侯友宜昨車隊再度挺進台南，他表示，身為南部小孩回到故鄉，感到相當溫暖。參拜天后宮時，他在媽祖面前表示，「一生不貪不取，只抓壞人」，最後一哩路就靠大家支持，讓政黨輪替。

柯文哲、副總統候選人吳欣盈昨也展開全台大車掃，柯文哲、吳欣盈兵分兩路，柯昨從新北市新莊競選總部出發，將一路由北向南到高雄後再折返。柯文哲表示，車隊掃街主要是要召喚支持者，特別是民眾黨處在傳統媒體絕對不利狀況下，只好訴諸草根性活動，激起支持者熱情。

柯文哲車隊技巧性行經新莊區國民黨立委候選人蔣欣璋競選總部，並與在街頭拜票的板橋西區國民黨立委候選人林國春「不期而遇」，雙方互喊加油，形成另類「藍白合」。林國春說，真的沒有事先約好，民眾黨在板橋西區沒有候選人，一直都非常支持他。

賴清德、蕭美琴今也將啟動全台路口拜票，最後黃金周分別從台灣南北兩端出發車隊掃街，搭配逾廿場縣市大型造勢晚會，再繞台三圈衝刺催票。

賴清德昨先赴嘉義縣璿宿上天宮、王靈宮五顯帝廟參拜祈福，輔選時遇到熱情鄉親合照皆來者不拒，沒想到一名熱情女性支持者自拍後突然挽住賴清德的脖子偷吻。

【記者洪哲政／台北報導】針對民進黨總統候選人賴清德拜票被女粉絲突襲強吻，國安局昨天表示，大選進入白熱化階段，特勤中心已要求所屬強化候選人掃街拜票與造勢會場的近身防衛及應變作為，並向各組候選人溝通，必要時配合使用防彈背心與防彈掃街車等，確保人身安全。

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