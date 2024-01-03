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侯友宜：賴鄙視憲法 沒資格領導國家

聯合報／ 都會地方中心記者／連線報導
國民黨總統候選人侯友宜昨天再度到台南搶票，晚間參加國民黨立委候選人陳以信造勢晚會。記者劉學聖／攝影
國民黨總統候選人侯友宜昨天再度到台南搶票，晚間參加國民黨立委候選人陳以信造勢晚會。記者劉學聖／攝影

民進黨總統候選人賴清德「憲法災難說」延燒，蔡英文總統稱中華民國憲法跟九二共識連結才是風險。國民黨總統候選人侯友宜昨說，賴清德鄙視、否定中華民國的憲法，看不起中華民國，有資格當國家領導人嗎？國民黨副總統候選人趙少康諷刺，蔡英文就是在打臉賴清德。台中市長盧秀燕批賴「毀憲」、「毀國」，人民都看在眼裡。

賴清德昨回擊，九二共識遭中國國家主席習近平多次重申、定義「就是一個中國原則、一國兩制的台灣方案」，國民黨不論侯友宜、趙少康，把中華民國憲法「九二共識化」，會給國家帶來危險；破壞兩岸和平現狀是中國，不是台灣任何一個人，希望不管侯或趙所講的每一句話都要有根據，對和平應該有理想，但不能幻想。

賴清德也說，接受九二共識、一國兩制，台灣就成中國一部分，一旦發生戰亂，連民主陣營都很難插手相助；也有侯選人說「兩岸一家親」，卻答不出來誰當戶長，追求和平要用對的方法，「和侵略者簽和約，國家就烏有（台語：落空）了」，如同他拜關公，關羽、劉備也是強化軍事力量，沒跑去和曹操簽訂什麼和約，否則大家就不會敬拜關公了。

國民黨主席朱立倫則批賴清德否定中華民國，當作神話、災難，相信蔡英文都看不過去，這樣的總統候選人才是中華民國的大災難。盧秀燕說，賴清德可能不小心說出真心話，賴和副手蕭美琴都不認同中華民國，卻要選中華民國正副總統、領納稅人的錢，這對中華民國人民不公平；如果一個人不誠實、也不愛護自己的國家，當選以後卻「毀憲」、「毀國」，人民都會看在眼裡。

侯喊藍白六協議仍有效 柯嗆沒得談

【記者侯俐安、林縉明、邱書昱、陳秋雲、萬于甄、李文德／連線報導】大選倒數十天，國民黨總統候選人侯友宜昨晚在臉書貼文，只要集中力量，就能下架民進黨。他承諾，未來上任，一定會組成聯合政府，廣納在野力量共同參與，讓不同政黨的人才，都有為民服務的機會，讓不同的聲音，都可以獲得表達。

對於侯友宜拋出聯合政府議題，喊出藍白先前簽訂六點協議仍有效，民眾黨總統候選人柯文哲昨天表示，沒得談了，要談什麼，國民黨已經是中共支持的人了。侯友宜反嗆，柯文哲不要的東西不要往他身上丟，難道忘記賴清德抹紅的時候，柯還嗆賴謊話連篇，「現在用這招抹紅我，那你不是和賴清德一樣嗎？」

民調封關 中選會：網路討論也觸法

【記者程遠述／台北報導】選戰進入倒數十天，中央選舉委員會昨表示，自今天零時起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料，違反者，將處新台幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新台幣廿萬元以上二百萬元以下罰鍰。

中選會再提醒，不管是民調資料在網路社團討論、公布在社區布告欄或拿大聲公沿路廣播等都會觸法。

2024選舉 2024總統選舉 中華民國憲法 賴清德 侯友宜

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