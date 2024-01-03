亡國感介選？ 反滲透法偵辦案件增

二○二四大選，檢調嚴查赴中招待介選案件暴增，根據最高檢察署統計，反滲透法偵辦案件從四年前的○件，至上月廿九日增至八十五件、一五五人涉案；學者李大中指出，此類疑似中共介選案件爆發的時機點啟人疑竇，甚至出現「外銷轉內銷」的情況，提醒大選將至，執政者應更小心，不要做出可能被視作介選的動作，讓民眾看破手腳。

最高檢說，台灣人民赴境外接受外國政府有目的性的資助，如果發生在其他國家早已繩之以法。

曾處理過國安案件的律師指出，如今檢調偵辦共諜案常用反滲透法、國安法、選舉罷免法，但法條要件、概念不明確，如何認定被告有無被滲透或發展組織，操之檢調或國安單位的認定，檢察官辦案一定得謹慎小心，否則很容易被認為是「政治辦案」，操弄亡國感企圖影響選情，化人民恐懼為選票的意味，損及檢察官的形象及公信力。

二○二○年總統大選前，僅憑王立強的跨海烏龍爆料，檢調大動作偵辦中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，最後無罪；這次選前兩個月起訴多起共諜案、大舉查辦里長赴陸旅遊，時間點都「巧合」在大選前敏感時刻，包括北市有四十一位里長遭指控自去年六月到十二月間以不對等團費赴中國、接受中共人員落地招待，高雄地檢署日前也大動作以涉嫌違反選罷法、反滲透法約談疑受中共招待的里長。

政治大學法律學系副教授廖元豪表示，檢調辦案只看證據不分時間，罪證充足當然得介入偵查，而外界因無法查閱個案卷宗資料，難以評斷偵查作為是否「過當」，但查辦國安案件應低調、謹慎，尤其適逢選舉期間，應避免爭議或讓人有影響選舉的疑慮。

此外，外媒報導台灣知名樂團五月天遭中方施壓，要求在總統大選前發表支持中國的談話，但外媒所引用的消息來源是台灣國安系統官員，最後卻因為國外媒體的報導在國內掀起討論。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中表示，每每提到介選，在政府的宣傳中都是指對岸或境外勢力，但大家可能會忽略，到了選舉關頭，執政者也可能耍小動作，他提醒政府，隨著選戰接近，任何動作都有可能影響選舉，更可能被視為是認知作戰，甚至介選，應該更為謹慎，假設政府確實掌握可靠的情資和證據，為何不是對國人開誠布公，而是透過外國媒體來製造選舉效果？這是非常不應該的。

李大中認為，作為一個負責任的執政黨，倘若掌握情報，應該有其他方法可以說明、表達外部介選的狀況，而不是在選舉接近時機點「剛剛好」拋出來，讓民意偏向特定政黨，這樣的行為無論是誰執政都應受到譴責。

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