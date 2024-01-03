藍委質疑輔選 陳菊辦公室否認

二○二四大選投票日逼近，國民黨立院黨團總召曾銘宗接獲爆料，高雄市民政局副局長蔡翹鴻上月卅日下午安排召集神職人員在綠營色彩濃厚的「舊城教會」聚會，民進黨立委候選人李柏毅穿競選外套到場，民進黨新潮流大老、監察院長陳菊也現身。曾銘宗質疑陳菊是否為子弟兵李柏毅輔選？恐違反行政中立。

曾銘宗建議監察院少數有為之士調查陳菊是否介入選舉以彰顯監院最後價值。

陳菊辦公室回應，教會在年末都會有彌撒等慶賀活動，陳菊受教會邀請前往，是既定行程；陳菊到場時並沒有任何政黨候選人在現場，也不清楚前後是否有候選人前往，所謂幫特定候選人輔選的說法並不正確，也非事實。

李柏毅說，受教會邀請出席座談，到場廿分鐘就因另有行程離開，沒遇到陳菊；高雄市政府指出，蔡翹鴻受邀赴教會茶敘，到場才知有候選人與政界人士與會而禮貌互動，非上班時間參加聚會且無公開宣講、拜票，無違反行政中立法。

曾銘宗表示，上月卅日下午二時，高市左營區舊城教會湧入許多人車，一名身穿「TEAM TAIWAN」的民進黨女黨工走進教會，接著是另名民進黨立委候選人李柏毅工作背心的女助理；高雄市民政局副局長蔡翹鴻則現身教會停車場。後來李柏毅的車子駛進，下車和蔡翹鴻談話，在教會停留半小時。蔡翹鴻送走李柏毅沒多久，一輛黑色保母車駛進，蔡翹鴻上前迎接，這位貴賓就是陳菊。

爆料者質疑是蔡翹鴻召集牧師幫李柏毅助選，雖技巧性讓陳菊與李柏毅錯過，但陳菊參加這樣的聚會並不適宜。

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