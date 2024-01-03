「股東資料不會有黨籍」高端喊告
國民黨台中市立委候選人廖偉翔上周爆料高端錄音檔，昨更聲稱持有一份高端公司股東名冊，當中有逾千人是民進黨員，已由律師陪同提出告訴。高端昨天聲明，以不法手段取得之資料，穿鑿附會、抹黑造謠，已委請律師提告，並尋求司法介入調查。
高端公司發言人李思賢說，此事件茲事體大，非法取得的資訊已影響到四點六萬名股東權益，內部會檢討相關內控與駭客攻擊防護；股東資料不會註記黨籍，將與律師討論，確認告訴對象是國民黨或者候選人本人，由當事人交代如何非法取得個資。
另外，高端疫苗合約公開與否再度成為輿論焦點。衛福部長薛瑞元昨天說，原則上要高端同意才公開，同意了就沒有所謂保密問題，會盡量說服；李思賢說，高端是上市櫃公司，必須遵守跟政府間簽訂的合約與法律規範，而ＢＮＴ、莫德納、ＡＺ等新冠疫苗供應商也都簽了保密條款，「是不是要一起解密」？
薛瑞元表示，好像沒人質疑其他疫苗，高端情況比較特殊，會再多溝通，盡可能說服，原則上還是要高端同意才會公開，近期將討論公開合約事宜。
衛福部前部長陳時中說「合約能公布最好」，但能不能公布要和廠商協商，若對方願意，速度會快很多，否則因為內容被保護，被他人攻擊也無法回應，他不太想講不好聽的話，但到現在還有人在喊「封存」，但這是「保存」，證據保存愈久，事實就會保存愈久，若有人說他「內線交易」一定提告。
疾管署發言人羅一鈞表示，新冠疫苗採購與接種推動一切依法行政，絕無涉炒股或其他不法之事。
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