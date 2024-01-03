藍營指高端逾千綠營股東 赴地檢署告發

國民黨立委王鴻薇及國民黨台中市立委候選人廖偉翔、林家興、羅廷瑋昨舉行記者會指出，高端爆料錄音檔已被證實為真，他們還有份股東名冊，涵括一千多名民進黨員及幹部，還有大股東在高端股價低點持股、高點賣掉，令人質疑高端是否已成為民進黨事業？要求檢察官調查。

廖偉翔、林家興及羅廷瑋隨即由律師林瓊嘉陪同，到台北地檢署遞狀告發高端董事長陳銘政、總經理陳燦堅及民進黨前立委劉俊雄，罪名是詐欺、圖利及證券交易法內線交易罪。林瓊嘉表示，高端有沒有用不實訊息獲取標案？政府人員對高端有沒有不實採購或明知不實而包庇？高端股價異常跌漲有沒有內線交易？希望檢方調查清楚。

廖偉翔指出，他上周公布三段高端董事會錄音檔，高端發布聲明稿，代表錄音檔為真，內容中有成大醫師說該案「穩通過」，還說一路開綠燈、價格在七百元以上可拿到董事會分，高端遲未公布這位成大醫師身分。

廖偉翔還說，他收到一份高端股東名冊，至少有一千多名民進黨員持有高端股票，有多名綠營重要人士，包括劉姓前立委、信賴之友會核心幹部張姓經理、蔡英文地方婦女會後援會核心幹部；這些「綠友友人士」二○二○年持股時的股價約廿元，最高頂多一二○元，劉姓前立委還是前十大股東並於二○二一年高端股票漲最多時賣掉持股，懷疑有內線交易。

王鴻薇說，去年十二月卅日在總統候選人辯論會中，民進黨總統候選人賴清德說公開高端合約符合公平正義，但高端立刻說有保密合約，要公開就應所有合約一起公開，代表不願公開，而衛福部長薛瑞元還說業者同意就可以公開，但究竟誰才是買主？高端疫苗是用納稅人的錢購買，薛瑞元究竟是中華民國衛福部長還是高端的衛福部長？

王鴻薇質疑，股東名冊內竟有高達一千人都是民進黨員或幹部，難道高端已變成民進黨事業？

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