10家媒體最新封關民調出爐！侯康緊咬賴蕭、柯盈第三

距離2024總統選舉投票日（1/13）僅剩11天，候選人間戰況激烈，近日各大媒體紛紛搶在民調封關前，公布最新的選情調查結果，根據《聯合報》、《ETtoday》、《菱傳媒》、《無情真實預測》、《TVBS》、《鏡新聞》、《三立電視》、《震傳媒》、《美麗島電子報》、《台灣民意基金會》10家媒體公布的最新民調顯示，賴蕭配的支持度穩定領先，侯康配緊追在後，柯盈配則多居第3名的位置。

聯合報民調／賴蕭32% 侯康27% 柯盈21%

根據聯合報1月2日公布的最新選情調查，賴蕭配獲得32%的支持度再次領先、侯康配27%次之，雙方差距再度拉開到五個百分點，柯盈配始終維持21%沒有變化。其中有45%選民期盼政黨輪替，35%不希望民進黨被下架。至於心有所屬的選民中，有棄保想法的比率由兩周前的14%降為10%，效應漸弱；若發生棄保，藍白間的棄保可能影響4%的選票流動。

ETtoday民調／賴蕭38.9% 侯康35.8% 柯盈22.4%

ETtoday民調雲1月2日公布最新民調，針對一定會去投票的民眾，支持賴蕭配的有38.9%、支持侯康配的有35.8%、支持柯盈配的有22.4%，賴蕭和侯康競爭拉鋸的選戰態勢依舊非常激烈，雙雙領先柯盈逾13個百分點。

菱傳媒民調／賴蕭38.33% 侯康34.56% 柯盈27.12%

菱傳媒1月2日公布最新封關民調，以全國總投票率約70.82%進行估算，三組候選人中，賴蕭得票率為38.33%、侯康得票率為34.56%、柯盈得票率為27.12%。得票數方面，賴蕭預估可望拿下507萬9000票，侯康預估可拿下457萬9000票，柯盈則有望拿到359萬3000票。其中賴清德有機會以50萬票的微幅領先，延續民進黨執政。

「無情真實預測」民調／賴蕭38.33% 侯康34.56% 柯盈27.12%

根據數據彙整網站「無情真實預測」1月2日公布的最新數據，若以投票率70%概估，賴蕭配得票數估約530萬到566萬，得票率可能範圍在38.7%到41.3%；侯康配約503萬到538萬、得票率可能範圍為36.7%到39.3%；柯盈約284萬到319萬、得票率可能範圍是20.7%到23.3%。而若取得票率中間值，賴蕭配為40%，領先侯康配38%及柯盈配22%。

TVBS民調／賴蕭33% 侯康30% 柯盈22%

TVBS於1月1日公布最新民調發現，若隔天就是投票日，賴蕭配支持度為33%、侯康配支持度為30%，柯盈配支持度為22%。與12月30日的總統辯論會後民調相比，副總統辯論會結束後，賴蕭與侯康的支持度不變，柯盈則減少2個百分點。

鏡新聞民調／賴蕭35.6% 侯康24.1% 柯盈24.2%

鏡新聞1月1日發布的最新封關民調顯示，賴蕭配的支持度有35.6%穩居冠、柯盈配24.2%次之、侯康24.1%第三。其中，賴蕭配的支持度持續攀升穩居第一，至於藍白的支持度則出現交叉，柯盈配稍微超車侯康配，惟差距僅0.1個百分點仍在誤差範圍內。不過經交叉分析，一定會投票的選民中，侯康配仍以26.4%支持度領先柯盈配的24.2%。

三立民調／賴蕭30.9% 侯康27.9% 柯盈23.8%

《三立電視》1月1日公布最新民調，賴蕭配的支持度為30.9%領先、侯康配的支持度為27.9%居次，柯盈配的支持度為23.8%墊底，其中藍白候選人差距僅4.1個百分點、藍綠差距3個百分點，至於會去投票的族群部分，賴蕭配則擴大領先侯康配3.8個百分點。

震傳媒民調／賴蕭31.5% 侯康28.4% 柯盈25.2%

震傳媒1月1日公布的封關民調顯示，三組候選人中，31.5%的選民支持賴蕭配、28.4%的選民支持侯康配，25.2%的選民支持柯盈配，其中賴蕭小幅領先侯康3.1%。有60.8%的民眾表示一定會去投票，預估投票率約73%，至於會去投票的族群中，賴蕭配領先侯康配2.7%。

美麗島民調／賴蕭39.6% 侯康28.5% 柯盈18.9%

美麗島電子報12月30日公布最新第101波民調，賴蕭配支持度為39.6%領先、侯康配以28.5%居次，雙方差距11.1個百分點；柯盈配支持度為18.9%，繼續墊底。受訪的民眾中有35.9%希望民進黨繼續做總統、25.8%希望換成國民黨、15.2%希望換成民眾黨；至於被問到「最不希望看到誰當總統」，31.4%投給賴清德、19.8%投給侯友宜、18.5%投給柯文哲。

台灣民意基金會民調／賴蕭32.4% 侯康28.2% 柯盈24.6%

台灣民意基金會12月29日公布封關民調，32.4%支持賴蕭配，領先侯康配的28.2%超過4.2個百分點，柯盈配24.6%，尚有15%左右民眾未決定要投誰。

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