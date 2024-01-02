2024總統大選 聯合報民調問卷主要題目
總統選情問卷
1.請問這次總統選舉你會不會去投票？
(1)會
(2)不一定、看情形
(3)不會
(8)未回答
2.這次總統選舉確定由藍綠白三組人選參選，如果明天投票，請問在【隨機提示選項1-3】這三個組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？
(8)都不支持/未決定/未回答
3.剛提到的三組人選中，您比較看好哪一組當選總統副總統？
(1)民眾黨柯文哲和吳欣盈[柯盈配]
(2)民進黨賴清德和蕭美琴[賴蕭配]
(3)國民黨侯友宜和趙少康[侯康配]
(8)無意見/未回答
Q4-Q6三題隨機呈現
4.請問您相不相信柯文哲說的話？
(1)相信
(2)一半一半
(3)不相信
(8)不知道/未回答
5.請問您相不相信賴清德說的話？
(1)相信
(2)一半一半
(3)不相信
(8)不知道/未回答
6.請問您相不相信侯友宜說的話？
(1)相信
(2)一半一半
(3)不相信
(8)不知道/未回答
7.請問到目前為止，三組候選人有沒有提出讓您覺得還不錯的政見?(逐一提示，複選)
(1)民眾黨柯盈配
(2)民進黨賴蕭配
(3)國民黨侯康配
(4)都沒有
(8)無意見/未回答
8.請問您認為哪一組候選人提的政見最可能跳票？【隨機提示選項1-3】
(1)民眾黨柯盈配
(2)民進黨賴蕭配
(3)國民黨侯康配
(8)無意見/未回答
9.賴清德在萬里的老家，因涉及違建被稱為賴皮寮，請問您認為這是選舉抹黑？還是違建？
(1)選舉抹黑 (2)應該是違建
(8)無意見/未回答
10.明年的總統大選，請問您希望下架民進黨嗎？
(1)非常希望
(2)還算希望
(3)不想下架民進黨
(8)無意見或拒答
11.如果投票前您最支持的人選可能不會當選，請問您會不會改支持其他人？
(1)會
(2)不會
(8)未決定/無意見/未回答
12. [Q11回答會且Q2有回答支持對象者] 請問您比較可能改支持那一組候選人？
(1)民眾黨柯盈配
(2)民進黨賴蕭配
(3)國民黨侯康配
(8)未決定/無意見/未回答
13.過去八年，不僅總統，民進黨也是立法院最大黨。請問您認為民進黨完全執政八年的結果，是落實完全改革？還是淪為一黨獨裁？
(1)落實完全改革
(2)淪為一黨獨裁
(8)無意見/未回答
14.請問您覺得總統跟立法院最多席次的政黨，是要同政黨比較好，還是不同政黨比較好？
(1)同政黨比較好
(2)不同政黨比較好
(8)無意見/未回答
15.明年也要同步選立委，立委選舉每個人可以投兩張票，一票選人，一票選黨。如果明天投票，請問立委選舉選人的那一票[區域立委]，您會投給哪一個政黨的參選人？
(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨
(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯
(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨
(95)不投區域立委票/投廢票
(96)其他政黨或政團
(97)無黨籍參選人
(98)不知道/未決定/未回答
16.如果明天投票，請問立委選舉選黨的那一票[不分區政黨票]，您會投給哪一個政黨？
(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨
(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯
(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨
(95)不投政黨票/投廢票
(96)其他政黨或政團
(98)不知道/未決定/未回答
註：以上為主要題目，不含基本資料題組；題序為實際訪問題序。
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