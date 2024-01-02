2024總統大選 聯合報民調問卷主要題目

聯合報／ 綜合報導
大選民調即將在2024年1月3日零時起正式封關。左起為民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片
大選民調即將在2024年1月3日零時起正式封關。左起為民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片

總統選情問卷

1.請問這次總統選舉你會不會去投票？

(1)會

(2)不一定、看情形

(3)不會

(8)未回答

2.這次總統選舉確定由藍綠白三組人選參選，如果明天投票，請問在【隨機提示選項1-3】這三個組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？

(1)民眾黨柯文哲和吳欣盈[柯盈配]

(2)民進黨賴清德和蕭美琴[賴蕭配]

(3)國民黨侯友宜和趙少康[侯康配]

(8)都不支持/未決定/未回答

3.剛提到的三組人選中，您比較看好哪一組當選總統副總統？

(1)民眾黨柯文哲和吳欣盈[柯盈配]

(2)民進黨賴清德和蕭美琴[賴蕭配]

(3)國民黨侯友宜和趙少康[侯康配]

(8)無意見/未回答

Q4-Q6三題隨機呈現

4.請問您相不相信柯文哲說的話？

(1)相信

(2)一半一半

(3)不相信

(8)不知道/未回答

5.請問您相不相信賴清德說的話？

(1)相信

(2)一半一半

(3)不相信

(8)不知道/未回答

6.請問您相不相信侯友宜說的話？

(1)相信

(2)一半一半

(3)不相信

(8)不知道/未回答

7.請問到目前為止，三組候選人有沒有提出讓您覺得還不錯的政見?(逐一提示，複選)

(1)民眾黨柯盈配

(2)民進黨賴蕭配

(3)國民黨侯康配

(4)都沒有

(8)無意見/未回答

8.請問您認為哪一組候選人提的政見最可能跳票？【隨機提示選項1-3】

(1)民眾黨柯盈配

(2)民進黨賴蕭配

(3)國民黨侯康配

(8)無意見/未回答

9.賴清德在萬里的老家，因涉及違建被稱為賴皮寮，請問您認為這是選舉抹黑？還是違建？

(1)選舉抹黑 (2)應該是違建

(8)無意見/未回答

10.明年的總統大選，請問您希望下架民進黨嗎？

(1)非常希望

(2)還算希望

(3)不想下架民進黨

(8)無意見或拒答

11.如果投票前您最支持的人選可能不會當選，請問您會不會改支持其他人？

(1)會

(2)不會

(8)未決定/無意見/未回答

12. [Q11回答會且Q2有回答支持對象者] 請問您比較可能改支持那一組候選人？

(1)民眾黨柯盈配

(2)民進黨賴蕭配

(3)國民黨侯康配

(8)未決定/無意見/未回答

13.過去八年，不僅總統，民進黨也是立法院最大黨。請問您認為民進黨完全執政八年的結果，是落實完全改革？還是淪為一黨獨裁？

(1)落實完全改革

(2)淪為一黨獨裁

(8)無意見/未回答

14.請問您覺得總統跟立法院最多席次的政黨，是要同政黨比較好，還是不同政黨比較好？

(1)同政黨比較好

(2)不同政黨比較好

(8)無意見/未回答

15.明年也要同步選立委，立委選舉每個人可以投兩張票，一票選人，一票選黨。如果明天投票，請問立委選舉選人的那一票[區域立委]，您會投給哪一個政黨的參選人？

(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨

(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯

(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨

(95)不投區域立委票/投廢票

(96)其他政黨或政團

(97)無黨籍參選人

(98)不知道/未決定/未回答

16.如果明天投票，請問立委選舉選黨的那一票[不分區政黨票]，您會投給哪一個政黨？

(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨

(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯

(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨

(95)不投政黨票/投廢票

(96)其他政黨或政團

(98)不知道/未決定/未回答

註：以上為主要題目，不含基本資料題組；題序為實際訪問題序。

2024選舉 2024總統選舉 民進黨 國民黨 民眾黨 侯康配 賴蕭配 柯盈配

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