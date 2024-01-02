吳欣盈：外交部穿國王新衣 趙少康：與陸談外交休兵

副總統候選人辯論會昨天下午舉行。針對外交議題，國民黨副總統候選人趙少康指出，還是要跟大陸談「外交休兵」，別再搶來搶去，做無謂浪費。民眾黨副總統候選人吳欣盈則表示，台灣外交困境是我國欲解決的重點項目，不是容易的事情，她最近去國外經驗，發現外交部穿國王的新衣，被她點破。

趙少康表示，外交部前部長錢復曾說過，大陸政策是外交政策的上位政策；民進黨不相信，要去闖，就是丟了九個邦交國，世界衛生大會（WHA）觀察員也當不了，國際氣象組織、國際刑警組織、國際環保組織，沒有一個組織進得去，「然後叫我們吃萊豬，我們吃了，核食也吃了，我國進了跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），進了區域全面經濟夥伴協定（RCEP）？跟日本簽了自由貿易協定（FTA）嗎？跟美國簽了FTA嗎？」

另外，美國流行天后泰勒絲進行世界巡迴演唱會，近日台北市副市長李四川透露，可能會請泰勒絲來大巨蛋開唱。趙少康表示，其實中廣去年就邀請泰勒絲來台灣表演，結果他們擔心台灣有地緣政治風險而不敢來。趙質疑，連藝人都不來，外資敢來嗎？而外資不敢來台灣，年輕人薪水怎麼會高呢？

民進黨副總統候選人蕭美琴回擊說「外資沒有不敢來台灣」，她並誇讚蔡英文總統任內外資投資台灣創新高，台灣投資方案也成功吸引許多台商回來；台積電到美國投資是台灣的驕傲，不應該被政治消費，政府要做他們的後盾，協助企業解決問題。

商品推薦