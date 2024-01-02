趙少康：憲法不給老共打台灣的藉口

副總統候選人辯論會昨登場，針對中華民國憲法，國民黨趙少康表示，「我們的憲法是看起來不符現實，我也承認，甚至還有點荒謬，我們怎麼包括大陸呢」，但這就是「荒謬的護身符」，不給老共打台灣的藉口。他並表示，兩岸間藕斷絲連，藕是斷了，一點點絲還連著，但因為這一點點「絲連」，能維持台海的和平。

趙少康指出，台灣人民這次選舉要做重要的選擇，到底是要一刀切斷，還是有一點點絲連；一刀切斷當然過癮、痛快，但會面臨立即而明顯的危險，到時候美國都介入不了。

對於外媒報導五月天遭北京施壓表態親中，趙也疑是假新聞，希望五月天親自說清楚。

趙少康說，民進黨副總統候選人蕭美琴任駐美代表時，遊說美國前眾議長裴洛西訪台，來了以後，大陸演習，軍機天天飛越中線，「美國能做什麼？美國什麼也不能做」；大陸抓到藉口以後，台灣很麻煩。他說，兩岸「絲連」是不乾脆，但這個絲連，至少可以讓台灣保命幾十年，甚至幾百年。

趙也說，民進黨總統候選人賴清德的台獨信仰，恐讓台灣人民付出殘酷代價，生命、財產、安全及子孫的未來都跟著賴陪葬，真的要看「草蜢弄雞公」嗎？我方憲法貌似不符現實，甚至有點荒謬，但這就是「荒謬的護身符」、我方的保命符，不給大陸打台灣的藉口；後來修憲，加上憲法增修條文，就是憲法本文在台灣可能難實施，但增修條文就是用在台灣運作，有其智慧。

他強調，這部憲法從大陸到台灣，至少承認沒放棄大陸，沒有切斷兩岸的關係，我方非外國。

【記者鄭媁、侯俐安、張睿廷／台北報導】馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，九二共識是根據中華民國憲法而來，「九二共識等同中華民國」，蔡英文總統、賴清德如果不遵守中華民國憲法，就是出賣台灣人利益，愧對憲法與國人。

國民黨立委候選人王鴻薇表示，賴清德二○一九年跟台獨教父辜寬敏站在一起，並說「現在時機已經到了，愈來愈多民眾認為台灣需要新憲法」，請問賴清德，萬一當選總統，是否會重新制憲？是否會改國號？

商品推薦