聽新聞
test
0:00 / 0:00
賴清德：若當選總統 會延續蔡路線
民進黨總統候選人賴清德昨天指出，三組總統候選人中，他是唯一走台灣路線，其他兩組都是走依賴中國的路線；未來他擔任總統，會延續續蔡英文路線，根據中華民國憲法及現行法令推動國政。他說，如果國民黨掌握國會，服貿會回來、黑金會復辟，國防自主的路就會斷，國家國防和國安一定會出問題。
賴清德說，回顧每場重大選舉，中國都會介入，這次變本加厲、最嚴重，說請國人「支持中國最不喜歡的候選人」。
媒體問他，元旦升旗是否沒唱「吾黨所宗」，才被國民黨總統候選人侯友宜指「內心沒有國家」。
賴清德說，侯友宜在元旦一早就迫不及待用不實消息攻擊他，「我有唱，應該是記者看錯了」。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言