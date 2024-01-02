賴清德：若當選總統 會延續蔡路線

民進黨總統候選人賴清德昨天指出，三組總統候選人中，他是唯一走台灣路線，其他兩組都是走依賴中國的路線；未來他擔任總統，會延續續蔡英文路線，根據中華民國憲法及現行法令推動國政。他說，如果國民黨掌握國會，服貿會回來、黑金會復辟，國防自主的路就會斷，國家國防和國安一定會出問題。

賴清德說，回顧每場重大選舉，中國都會介入，這次變本加厲、最嚴重，說請國人「支持中國最不喜歡的候選人」。

媒體問他，元旦升旗是否沒唱「吾黨所宗」，才被國民黨總統候選人侯友宜指「內心沒有國家」。

賴清德說，侯友宜在元旦一早就迫不及待用不實消息攻擊他，「我有唱，應該是記者看錯了」。

商品推薦