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侯友宜：很多死刑未執行 蔡總統：台灣還沒廢死
近來因為中學生割頸案，讓廢死議題再次浮上檯面，蔡政府更屢遭質疑「軟性廢死」。蔡總統昨天接受媒體提問，關於國民黨總統候選人侯友宜質疑蔡政府很多死刑沒有執行，該如何解決？蔡總統說，台灣沒有廢除死刑，目前死刑犯都在釋憲法律程序中，她必須提醒，「不管誰當總統，總統都不能超越法律」。
蔡總統說，死刑牽扯到情感與理性，價值與理念，每當有重大刑案發生，許多人都希望犯人得到制裁，想藉由死刑嚇阻重大犯罪行為，這也顯示不希望有犯罪發生、預防犯罪是民眾心中最大的期待。
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