辭中廣董事長 趙少康控賴清德關說「比阿扁還不如」

國民黨副總統候選人趙少康昨天猛攻民進黨總統候選人賴清德「賴皮寮」爭議及貪瀆議題，趙指賴任立委期間，曾關說精神病科的用藥，賴比前總統陳水扁還不如。趙少康當場宣布辭去中廣董事長，表示副總統的薪水一毛不要，並將官邸拿出來做青年住宅，不僅免費，並由他支付水電費。

台大前校長管中閔昨天也再次發文指賴清德當年擔任行政院長，指揮部會打壓台大，迫害校長當選人時殺氣騰騰，如今面對質疑，敢做不敢當，只會閃卸責，「這是什麼樣的擔當？」管也指二○一九年面對網軍攻擊時，賴只會在鏡頭前哀求，請總統約束網軍，「這是什麼樣的骨氣？」

管中閔表示，他不禁想到，有朝一日若面對軍事威脅，賴是否也只會在鏡頭前哀求，請對方「約束軍隊」？「史記」荊軻刺秦王中的秦舞陽，在市井殺人，見到秦王卻「色變振恐」，管中閔說：「我所見者，亦不過秦舞陽之流爾。」

趙少康昨火力全開，表示賴皮寮讓廿幾個特勤看守一間非法幽靈房屋，且房產是賴的兒子的。他估算，共廿幾人，一年約一二○○萬，四年約四八○○萬，加上膳食費等費用，起碼七千萬。

趙問賴，這是否為貪瀆，這筆帳怎麼算？「哭五百次也沒用」。賴最近還想要正名制憲，正名制憲給台灣帶來危機的時候，賴怎麼應付？

趙更提到，前衛生署藥政處長王惠珀控賴當立委時，關說海燕公司的精神病科用藥。結果王不從，賴就砍其預算，凍結八千萬的預算，不給通過。賴當立委就這樣，賴比阿扁還不如，阿扁至少當立委時，沒有聽過阿扁有任何貪瀆的事情，賴當立委、副總統就這樣，當了總統還得了？

對於趙指控賴關說一事，賴清德競總發言人戴瑋姍回批，趙公然抹黑造謠，根本無中生有，相關內容過去就已被踢爆為錯誤文章。對於賴老家議題，賴多次說明，事實查核中心、鄰居也都出面說話，只有趙依然堅持賴老家是幽靈屋。至於趙提到兩岸關係時，同樣把所有的責任歸咎在台灣，根本就是唱和中國，看見中國就卑躬屈膝。王惠珀則無法取得回應。

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