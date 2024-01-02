聽新聞
test
0:00 / 0:00

辭中廣董事長 趙少康控賴清德關說「比阿扁還不如」

聯合報／ 記者屈彥辰李芯丘采薇／台北報導
國民黨副總統候選人趙少康在電視辯論會時表示，自己即刻請辭中廣董事長一職。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
國民黨副總統候選人趙少康在電視辯論會時表示，自己即刻請辭中廣董事長一職。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

國民黨副總統候選人趙少康昨天猛攻民進黨總統候選人賴清德「賴皮寮」爭議及貪瀆議題，趙指賴任立委期間，曾關說精神病科的用藥，賴比前總統陳水扁還不如。趙少康當場宣布辭去中廣董事長，表示副總統的薪水一毛不要，並將官邸拿出來做青年住宅，不僅免費，並由他支付水電費。

台大前校長管中閔昨天也再次發文指賴清德當年擔任行政院長，指揮部會打壓台大，迫害校長當選人時殺氣騰騰，如今面對質疑，敢做不敢當，只會閃卸責，「這是什麼樣的擔當？」管也指二○一九年面對網軍攻擊時，賴只會在鏡頭前哀求，請總統約束網軍，「這是什麼樣的骨氣？」

管中閔表示，他不禁想到，有朝一日若面對軍事威脅，賴是否也只會在鏡頭前哀求，請對方「約束軍隊」？「史記」荊軻刺秦王中的秦舞陽，在市井殺人，見到秦王卻「色變振恐」，管中閔說：「我所見者，亦不過秦舞陽之流爾。」

趙少康昨火力全開，表示賴皮寮讓廿幾個特勤看守一間非法幽靈房屋，且房產是賴的兒子的。他估算，共廿幾人，一年約一二○○萬，四年約四八○○萬，加上膳食費等費用，起碼七千萬。

趙問賴，這是否為貪瀆，這筆帳怎麼算？「哭五百次也沒用」。賴最近還想要正名制憲，正名制憲給台灣帶來危機的時候，賴怎麼應付？

趙更提到，前衛生署藥政處長王惠珀控賴當立委時，關說海燕公司的精神病科用藥。結果王不從，賴就砍其預算，凍結八千萬的預算，不給通過。賴當立委就這樣，賴比阿扁還不如，阿扁至少當立委時，沒有聽過阿扁有任何貪瀆的事情，賴當立委、副總統就這樣，當了總統還得了？

對於趙指控賴關說一事，賴清德競總發言人戴瑋姍回批，趙公然抹黑造謠，根本無中生有，相關內容過去就已被踢爆為錯誤文章。對於賴老家議題，賴多次說明，事實查核中心、鄰居也都出面說話，只有趙依然堅持賴老家是幽靈屋。至於趙提到兩岸關係時，同樣把所有的責任歸咎在台灣，根本就是唱和中國，看見中國就卑躬屈膝。王惠珀則無法取得回應。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 趙少康 中廣 國民黨 民進黨

延伸閱讀

趙少康辯論會辭中廣董事長 賴競總嗆嘴上說說：沒放棄股權

蕭美琴、趙少康激辯憲法九二共識 吳欣盈提台灣自主

蕭美琴問前瞻建設哪些不該做？趙少康批不周延、吳欣盈指沒財政紀律

副總統辯論結束！學者指趙少康發言靈活但零碎 吳欣盈這舉動「有點多餘」

相關新聞

總統大選聯合報最新民調／賴蕭32% 侯康27% 柯盈21%

選戰進入倒數。本報最新總統選情調查發現，賴蕭配與柯盈配支持率穩定，但侯康配支持率較兩周前下滑四個百分點，民調封關前再次呈...

蔡元旦談話為賴滅火 趙批賴「和平最大威脅」

民進黨總統候選人賴清德日前提到「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」引發侯柯陣營...

總統大選民調／45%期盼政黨輪替

本報最新調查發現，有四成五選民期盼政黨輪替，三成五不希望民進黨被下架，比率都和兩周前的調查相當；而心有所屬的選民中，有棄...

侯友宜：很多死刑未執行 蔡總統：台灣還沒廢死

近來因為中學生割頸案，讓廢死議題再次浮上檯面，蔡政府更屢遭質疑「軟性廢死」。蔡總統昨天接受媒體提問，關於國民黨總統候選人...

學者點評／趙揮灑自如 蕭策略保守 吳做自己

唯一一場副總統辯論會昨天登場，世新大學傳播博士學程專任教授游梓翔形容，三人都不是「沒有聲音的人」，辯論好手趙少康揮灑自如...

辭中廣董事長 趙少康控賴清德關說「比阿扁還不如」

國民黨副總統候選人趙少康昨天猛攻民進黨總統候選人賴清德「賴皮寮」爭議及貪瀆議題，趙指賴任立委期間，曾關說精神病科的用藥，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。