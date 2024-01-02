總統大選民調／不信任比率 柯47%賴40%侯36%

本報總統選情調查發現，有四成五相信賴清德萬里老家應該是違建，二成九覺得是選舉抹黑的手段，二成六無意見。選民普遍認為三位總統參選人的說話可信度偏低，相信三人言論的比率僅介於二成五至三成四，不信任比率以柯文哲的四成七最高，賴清德的四成次之，侯友宜的三成六最低。

調查還發現，即便是賴蕭配的支持者，也有一成五認為有違建爭議，六成二覺得是選舉抹黑；侯康配及柯盈配支持者則多認定是違建，比率各占七成九及六成八。

政見可能跳票 賴蕭25％最高

至於大選期間各黨提出的政見，二成五認為賴蕭配的政見最有可能跳票，比率略高於侯康配及柯盈配的一成九。

選民對於三位總統候選人的說話可信度都以負評居多，其中僅二成五選民相信柯文哲說的話，四成七不相信，負評為三人中最高；賴清德也以負評居多，四成不相信賴的言論，三成二認為其言論可信。相對來說，侯友宜是三人中正反評價最接近者，三成四相信侯言論，三成六不相信。

交叉分析顯示，四十歲以下選民中，柯文哲以四成言論可信度大幅領先賴清德的三成與侯友宜的二成四，不相信柯、賴與侯的比率，則依序為三成三、三成八與四成六。

四十至五十九歲選民則對侯友宜較為信任，四成相信侯說話有可信度，二成九認為不可信；相對來說，四十至五十九歲選民有二成七相信柯、四成七不相信柯，三成二相信賴，四成四不相信賴，都是不可信度超過可信度。

六十歲以上選民，相信賴清德和侯友宜的選民分占三成四及三成六，兩人不分軒輊，不相信賴與侯比率各為三成六及三成三；柯文哲較不受六十歲以上選民青睞，僅百分之七相信柯說的話，六成一不相信。

對於藍綠白三組參選人截至目前提出的政見，在可複選的情形下，雖然分別有二成四選民認為侯康配和賴蕭配有提出讓受訪選民覺得還不錯的政見，二成肯定有被柯盈配政見打動，但也有二成六選民覺得三組候選人至今都沒有提出好的政見，二成四無意見。

至於三組候選人的政見是否為空頭支票？調查發現，二成五選民認為賴蕭配提出的政見最有可能跳票，覺得侯康配或柯盈配政見最有可能跳票者各占一成九，三成七無意見。

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