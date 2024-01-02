蕭美琴駁前瞻錢坑 趙少康批預算倒果為因

前瞻基礎建設屢遭在野質疑，民進黨副總統候選人蕭美琴昨提問，八千八百億元前瞻基礎建設計畫被藍白批撒幣，問藍白副總統候選人趙少康、吳欣盈具體指出，哪些項目不該做？趙少康反批「倒果為因」，預算應先有計畫、才有預算，前瞻卻是「先編預算，再叫地方政府提計畫」，不周延更分配不均；吳欣盈則指「政府應有更嚴謹的財政紀律」。

蕭美琴指出，國民黨曾在立法院杯葛、反對前瞻基礎建設計畫，指其為「錢坑計畫」，柯文哲甚至批評是亂花錢、大撒幣，但面對台灣未來，不論是軌道建設等公共交通建設運輸網升級，或是超前部署、克服氣候變遷的水資源，要求趙、吳提出哪些項目是錢坑，哪些不該做？

趙少康表示，蕭美琴倒果為因說法讓他「瞠目結舌、歎為觀止」。他說，蕭美琴先前說今年用電少，實際上是今年經濟不好；至於八千八百億前瞻預算為人詬病之處，第一是預算非常大，應先有計畫、再編預算，前瞻計畫卻是先編出預算數，再叫地方政府去提計畫。許多地方政府為要到錢，不得不趕出計畫，卻不周延。

趙少康說，重大財經計畫本應一關一關過，馬政府時代從行政院、經建會、工程會，每一關都有專家把關。民進黨常批國民黨一邊反對前瞻計畫，國民黨縣市卻一邊提計畫爭取，他直言，政府畫了一個大餅，「地方政府能不要嗎？」

趙少康也提出分配不均，民進黨執政的縣市大量灑錢，要一塊給十塊，國民黨執政的縣市就盡量的扣，這個不給、那個不給，「你們（民進黨政府）這樣公平嗎？你們好意思嗎」？

對於該議題，吳欣盈則說，民眾黨總統候選人柯文哲認為「政府應該要有更嚴謹的財政紀律」，如此才不會「債留曾孫」，民眾黨拒絕「信貸台灣」。

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