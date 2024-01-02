聽新聞
test
0:00 / 0:00
侯競辦：挺有機率勝選者 柯陣營：鹿死誰手猶未知
國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲昨表示，四成五選民期盼政黨輪替，比不希望多十個百分點；對民調起伏，競辦會參考，目前賴蕭配與侯康配拉鋸，將持續努力拓展選票；選民勢必要支持有勝選機率候選人，才能發揮選票價值。
民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，對封關民調，柯陣營審慎看待，還有十天才投票，鹿死誰手猶未可知。
民進黨總統候選人賴清德競總發言人郭雅慧表示，民調領先，但支持者不能鬆懈；未來十一天會以廿二縣市站路口及社群打卡挺美德配，凝聚支持者，化為投票動力。
【記者徐白櫻／台東報導】民眾黨總統候選人柯文哲昨在台東說，民進黨是設法藍、白接近好獲漁利，那邊民調高設法做低，讓選票較平均，國民黨則從頭到尾希望棄保。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言