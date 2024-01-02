侯競辦：挺有機率勝選者 柯陣營：鹿死誰手猶未知

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲昨表示，四成五選民期盼政黨輪替，比不希望多十個百分點；對民調起伏，競辦會參考，目前賴蕭配與侯康配拉鋸，將持續努力拓展選票；選民勢必要支持有勝選機率候選人，才能發揮選票價值。

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，對封關民調，柯陣營審慎看待，還有十天才投票，鹿死誰手猶未可知。

民進黨總統候選人賴清德競總發言人郭雅慧表示，民調領先，但支持者不能鬆懈；未來十一天會以廿二縣市站路口及社群打卡挺美德配，凝聚支持者，化為投票動力。

【記者徐白櫻／台東報導】民眾黨總統候選人柯文哲昨在台東說，民進黨是設法藍、白接近好獲漁利，那邊民調高設法做低，讓選票較平均，國民黨則從頭到尾希望棄保。

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