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學者：棄保效應減 最後看柯判斷

聯合報／ 記者侯俐安鄭媁／台北報導

選戰倒數十一天，柯文哲的支持者是否棄保受矚。本報調查發現，在心有所屬選民中，有棄保想法比率由兩周前的一成四降為一成，棄保效率減弱，若發生棄保，藍白間棄保可能影響百分之四選票流動。學者普遍認為棄保效應不大，民調封關後是否發生棄保，將取決於重大事件及柯文哲判斷。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，侯康配支持度下降四個百分點，可能原因有二，一是侯友宜在凱旋苑事件回應上，引發民眾對侯在居住正義決心的懷疑，凱旋苑改社宅的做法也間接承認租金過高；趙少康「貴就不要租」的說法，也難以讓選民認同。

其次，國民黨在凱道造勢上，侯友宜與韓國瑜的互動，被部分媒體解讀為「侯冷落韓」，同樣可能引起韓粉不表態。但是否導致觀望的選民增加，尚無法確定。

政大選研中心研究員蕭怡靖分析，依目前民調，侯、賴差距五個百分點，柯文哲的支持者若棄保，是否足以轉移到使侯、賴差距縮小到誤差範圍內仍待觀察，並非不可能發生；但民調封關後，民眾仍會依據封關前民調判斷，除非發生重大事件才可能影響選舉勝負。

蕭怡靖表示，另項觀察點是選前藍白合沒成功，是否可能有「另類藍白合」攸關柯個人立場，選前十天柯的談話也是柯的支持者必須關注的訊息。

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