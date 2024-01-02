聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統大選民調／45%期盼政黨輪替

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導

本報最新調查發現，有四成五選民期盼政黨輪替，三成五不希望民進黨被下架，比率都和兩周前的調查相當；而心有所屬的選民中，有棄保想法的比率由兩周前的一成四降為一成，棄保效應漸弱；若發生棄保，藍白間的棄保可能影響百分之四的選票流動。

總統大選進入倒數，有七成八選民表示這次總統選舉一定會去投票，一成二可能會投，一成不會去投票。分析顯示，除了柯盈配支持者的投票意願升溫，表示一定會去投票的比率由兩周前的七成二增為八成一外，侯康配與賴蕭配支持者的投票意願無明顯變化。

交叉分析發現，高投票意願的選民中，三成五支持賴蕭配，三成一挺侯康配，二成二屬意柯盈配，三組參選人的支持率排名不變。

有棄保想法選民減至一成

調查也發現，目前心有所屬的選民中，雖有一成坦言選前若支持對象當選機會不大時，可能會考慮改投其他候選人，但比率較兩周前減少四個百分點，棄保可能發揮的效應變小。

分析發現，三組參選人支持者有棄保想法的比率介於百分之八到一成一，可能棄保的侯康配支持者，八成七第二選擇是柯盈配，可能棄保的柯盈配支持者，則有六成七考慮侯康配，二成三屬意賴蕭配。加計「可能棄保柯盈配且第二選擇為侯康配」及「可能棄保侯康配且第二選擇為柯盈配」選民，藍白間的棄保可能影響的選票流動，由兩周的百分之五縮小為百分之四。

調查還發現，有四成五選民看好賴蕭配能贏得總統大選，比率高於侯康配的二成一及柯盈配的一成三。

調查方法及樣本說明參見

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

影／新北中和選情激戰 綠民代元旦接力陪吳崢日夜車掃

選前可望藍白合？ 趙少康提共組聯合政府：合作則勝率高

分析多家坊間封關民調 國民黨：侯康、賴蕭已呈黃金交叉趨勢

批趙少康辯論會只問蕭美琴 吳欣盈嗆別把人當空氣、不要搞棄保

相關新聞

總統大選聯合報最新民調／賴蕭32% 侯康27% 柯盈21%

選戰進入倒數。本報最新總統選情調查發現，賴蕭配與柯盈配支持率穩定，但侯康配支持率較兩周前下滑四個百分點，民調封關前再次呈...

蔡元旦談話為賴滅火 趙批賴「和平最大威脅」

民進黨總統候選人賴清德日前提到「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」引發侯柯陣營...

總統大選民調／45%期盼政黨輪替

本報最新調查發現，有四成五選民期盼政黨輪替，三成五不希望民進黨被下架，比率都和兩周前的調查相當；而心有所屬的選民中，有棄...

侯友宜：很多死刑未執行 蔡總統：台灣還沒廢死

近來因為中學生割頸案，讓廢死議題再次浮上檯面，蔡政府更屢遭質疑「軟性廢死」。蔡總統昨天接受媒體提問，關於國民黨總統候選人...

學者點評／趙揮灑自如 蕭策略保守 吳做自己

唯一一場副總統辯論會昨天登場，世新大學傳播博士學程專任教授游梓翔形容，三人都不是「沒有聲音的人」，辯論好手趙少康揮灑自如...

辭中廣董事長 趙少康控賴清德關說「比阿扁還不如」

國民黨副總統候選人趙少康昨天猛攻民進黨總統候選人賴清德「賴皮寮」爭議及貪瀆議題，趙指賴任立委期間，曾關說精神病科的用藥，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。