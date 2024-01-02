總統大選民調／45%期盼政黨輪替

本報最新調查發現，有四成五選民期盼政黨輪替，三成五不希望民進黨被下架，比率都和兩周前的調查相當；而心有所屬的選民中，有棄保想法的比率由兩周前的一成四降為一成，棄保效應漸弱；若發生棄保，藍白間的棄保可能影響百分之四的選票流動。

總統大選進入倒數，有七成八選民表示這次總統選舉一定會去投票，一成二可能會投，一成不會去投票。分析顯示，除了柯盈配支持者的投票意願升溫，表示一定會去投票的比率由兩周前的七成二增為八成一外，侯康配與賴蕭配支持者的投票意願無明顯變化。

交叉分析發現，高投票意願的選民中，三成五支持賴蕭配，三成一挺侯康配，二成二屬意柯盈配，三組參選人的支持率排名不變。

有棄保想法選民減至一成

調查也發現，目前心有所屬的選民中，雖有一成坦言選前若支持對象當選機會不大時，可能會考慮改投其他候選人，但比率較兩周前減少四個百分點，棄保可能發揮的效應變小。

分析發現，三組參選人支持者有棄保想法的比率介於百分之八到一成一，可能棄保的侯康配支持者，八成七第二選擇是柯盈配，可能棄保的柯盈配支持者，則有六成七考慮侯康配，二成三屬意賴蕭配。加計「可能棄保柯盈配且第二選擇為侯康配」及「可能棄保侯康配且第二選擇為柯盈配」選民，藍白間的棄保可能影響的選票流動，由兩周的百分之五縮小為百分之四。

調查還發現，有四成五選民看好賴蕭配能贏得總統大選，比率高於侯康配的二成一及柯盈配的一成三。

調查方法及樣本說明參見。

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