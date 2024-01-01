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吳欣盈聲援消防員 批政府不該今天公祭明天忘記

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民眾黨副總統候選人吳欣盈。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民眾黨副總統候選人吳欣盈。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

副總統候選人辯論會今天登場，民眾黨副總統候選人吳欣盈主打經濟牌，結辯時指政府應導入績效和當責的制度，提升台灣競爭力，政治不該變成表演；新光創辦人吳火獅40年前就設置了警消因公殉職的家庭撫卹金，政府不該今天公祭明天忘記。

吳欣盈表示，兩黨輪流執政24年，國人總是聽到勞保要破產、健保體系要破產、退休金，那為什麼不改？不敢面對問題就不能解決問題。她多次提倡永續議題，包括環境、財政、醫療等面向，就是要給台灣一個看得見的未來。

吳欣盈說，國民黨和民進黨都說重視經濟，卻把金融市場越做越萎縮，台灣首次公開募股（IPO）規模不只落後日本、韓國、香港和新加坡等地，印尼和馬來西亞也比不上。

吳欣盈主張，要提升台灣競爭力，必須產官學合作，至於如何改善外資來台投資的經濟環境，可以參考台灣美國商會、歐洲在台商務協會的年度白皮書等，政府應導入績效與當責的制度，打造更公開透明的國營事業及官股行庫，對全體國民負責。

吳欣盈指出，藍綠兩黨越來越脫離台灣民眾的日常現實生活，政治不該變成一場表演，警消殉職悲劇一再發生，但政府總是今天公祭，明天忘記，出了事才開會檢討，但總是互踢皮球。

吳欣盈表示，依她過去在民間的經驗，很多事民間早就做了，比方她的曾祖父曾因工作事故終身殘疾，卻仍為了生活勤奮工作，她的爺爺吳火獅秉承這些價值觀，努力工作因而有了現在20多萬員工的企業，且吳火獅注意到勞工辛苦、警消工作危險，40年前政府還沒做的時候，就設置了警消人員因公殉職的家庭撫卹金。台灣人民要的是做事的人，不是作秀的人。

吳欣盈說，今天是2024年第一天，元旦要為自己許下一個心願，她的就是拜託大家支持1號柯盈配、12號民眾黨，用選票下架藍綠，把國家贏回來。

副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民眾黨副總統候選人吳欣盈。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民眾黨副總統候選人吳欣盈。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

2024選舉 2024總統選舉 吳欣盈

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