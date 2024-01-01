最強催票機是「他」！2024大選Top 10助選員聲量揭曉

韓流再起？

2024大選進入倒數衝刺時期，各黨母雞全台趴趴走，拉抬小雞選情力拚勝選。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，韓國瑜聲量最高沒有懸念，身為不分區第一名，自身議題造勢能力強，又有韓粉加持，能有效拉抬選情。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安都有超高人氣，兩人到處輔選，盧秀燕積極幫台中立委候選人蔡壁如站台，蔣萬安更被視為藍營未來很可能競逐總統的人選，名列前茅很正常。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十位沒有要選區域立委或總統的人，除了國民黨不分區提名人韓國瑜、總統蔡英文以外，你有猜到還有這些人上榜嗎？

image source：FB／韓國瑜





No.10 謝龍介

國民黨台南最強戰將、不分區提名人謝龍介曾多次與民進黨總統候選人、前台南市長賴清德交鋒，流利的台語對答令人印象深刻。國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康與謝龍介11月26日舉行台南競選總部成立大會，直搗賴清德本命區，現場湧入3萬多位鄉親相挺，謝龍介喊話，「贏下台南，翻轉台灣，明年不要再遺憾。」

此外，不分區提名人韓國瑜、謝龍介輔選立委候選人阮厚爵，與台下合唱《夜襲》，現場充滿著戰鬥氣息，聲勢大壯，將氣氛帶上最高潮。對此，有PTT網友表示，「以前軍歌比賽這首很熱門」；但也有人質疑，「夜襲的曲子是外國軍歌」。

No.9 鄭文燦

針對國民黨主席朱立倫喊出，桃園6席立委要全壘打，讓行政院副院長鄭文燦近期頻回娘家桃園助講，恢復鐵人跑攤行程，猛批「換市長差這麼多」，賣力輔選程度比去年輔選市長有過之無不及，力拚守下3席泛綠立委席次。

鄭文燦於12月多次現身子弟兵、立委參選人黃世杰競選總部成立大會，助講大打政績牌，他表示，台61線的路面過去常被詬病坑坑洞洞，在黃世杰的爭取之下， 12條東西向快速道路包括台61線共編了35億元，未來的道路維護會做得更好。對此，有網友表示，「福利跟建設確實都看得到，凍蒜！」、「2024團結一致」。

No.8 蘇貞昌

蘇貞昌擔任蔡政府行政院長期間，通過婚姻平權法案、開放美豬和美牛、改革兵役制度，以及守住台灣新冠疫情，即使卸任近一年，仍有一定政治影響力，全台選舉造勢助講時不忘細數政績。

立委候選人吳音寧12月17日舉辦芳苑鄉後援會成立大會， 蘇貞昌站台助選表示，蔡英文總統任內守住新冠肺炎疫情，還讓台灣經濟大好，民進黨政府照顧人民與農民，也讓非洲豬瘟沒進到台灣，否則大家就沒豬肉可吃，也沒彰化肉圓可吃，所以要讓民進黨繼續執政。對此，有PTT網友質疑，「黨還擋住BNT，高端才能大漲」、「民進黨引進美豬，豬農關光光」。

No.7 李正皓

政治評論員李正皓和民進黨發言人卓冠廷發起「搶救王義川大兵」行動，力拚國會過半，「搶救」民進黨不分區立委第14名王義川，將王義川送進國會，引起網友熱議，「支持李正皓，票投王義川」、「衝衝衝，我們一起努力守護台灣」。PTT有網友發文指出，李正皓為了民進黨的造勢場合，台灣從南到北跑透透，連花蓮都去喊到燒聲，他今年是轉職成民進黨的助選員嗎？對此，有網友留言表示，「他就口才好啊會帶氣氛」。

國民黨立委候選人徐巧芯12月自爆，看到十年好友李正皓去幫對手民進黨候選人許淑華站台，讓她相當傷心並把李正皓封鎖。對此，李正皓僅回應「加油」。

No.6 朱立倫

國民黨找來媒體人趙少康與總統候選人侯友宜擔搭檔參選，並由前高雄市長韓國瑜擔任不分區立委第一名，讓資深音樂人劉家昌大讚國民黨主席、2024總教練朱立倫，「讓國民黨空前的團結，功不可沒」。對此，有網友表示，「團結一致打贏選戰」、「侯趙配最佳拍擋」、「放下私人恩怨，團結一致」。

朱立倫輔選列車全台跑透透，聲量高點出現在12月2日，當天桃園立委萬美玲舉行競選總部成立大會，朱立倫致詞時推薦萬美玲是最優秀的教育立委，呼籲民眾把民進黨8年的貪污腐化掃除，給人民公平、正義的未來，也希望3票投國民黨「侯趙配」、立委支持桃園6席立委、政黨票投國民黨。

No.5 余天

歌手、立委余天具有高知名度，立委吳琪銘表示，余天有自己的族群，每次站台效果十足，也笑果十足，都能把場子炒得很熱，尤其電話拜票那句「哇天仔啦」，親切感十足。

日前傳出余天因不滿未列入不分區名單，憤而缺席輔選行程，余天12月24日現身輔選，致詞時表示，他加入民進黨17年，如今要為了大局，也就是百姓來努力，他日前致電賴清德，表示自己先前想的不對，也表達想要輔選的意願，賴清德馬上就安排他來輔選。對此，有網友表示，「余天大哥，您的付出，我們都看得見」、「這才是真正團結就是力量，余天辛苦您了」。

No.4 蔣萬安

「萬安旋風」席捲全台，台北市長蔣萬安號稱「師奶殺手」，輔選廣受各地婆媽歡迎，不少人會爭相合照，並喊「好帥、身材很好」。他12月10日首度到高雄輔選立委候選人，連番出席9場活動，蔣萬安表示，「我們一定要在立法院席次過半，過去8年民進黨執政，已經造就了一言堂。」

蔣萬安指出，台北市立委有機會突破到6席，他表示一定盡最大的力量來輔選，配合立委參選人直播、掃街等需求，盡可能滿足。對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，蔣萬安最能拓展中間選票，若國民黨輸掉總統大選，將不利於蔣萬安連任市長，因為彼此唇亡齒寒的關係，所以這次輔選會非常用力。

No.3 盧秀燕

台中市立委選情緊繃，扛起藍營輔選重任的台中市長盧秀燕近來砲火猛烈，11月嗆中央「一毛錢都沒給」，接著陸續針對捷運、鐵路高架、空汙等議題展開攻擊，台中8席立委國民黨僅有2席，分別是立委江啟臣與楊瓊瓔，二人都出身地方派系，翻轉藍綠席次是盧秀燕的總目標，護送子弟兵進入國會，則是要打造地方派系之外的藍營新勢力。

盧秀燕不僅頻繁替國民黨立委候選人站台，她也是民眾黨台中市第一選區立委參選人蔡壁如的競總主委，該區也被譽為藍白合示範區。對此，有網友表示，「媽媽市長讚，台中人民真正要的是苦民所苦、為在地民眾服務的候選人，政治不分顏色」、「聯合政府，團結台灣」。

No.2 蔡英文

總統蔡英文最後一個任期進入尾聲，2024全台輔選，拉抬各區域立委選情。她表示，執政8年共走了5條對的路，分別是推動前瞻基礎建設、投資台灣讓產業走向世界、擴大社會福利照顧人民、嚴守財政紀律沒有債留子孫，以及走民主自由的道路。對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳指出，民進黨立委選情一直不被看好， 蔡英文才啟動總統牌，下地方輔選有話題，對選情有維穩效果。

蔡英文12月23日南下台中替立委候選人莊競程輔選，不過有民眾投訴 ，原本活動周邊要停電施工但因為總統要來取消，遭部分藍營暗酸「體貼執政黨」，引起網友熱議，「好大的官威」、「當場示範用愛發電的機會沒了」。

No.1 韓國瑜

國民黨不分區提名人韓國瑜曾帶起「韓流」，現在仍有不少韓粉，每場韓國瑜現身的造勢場，都能見到他們的蹤跡。韓國瑜輔選總能金句連連，面對突發狀況，往往能幽默化解尷尬逗笑全場，登上新聞版面。他12月10日到南投輔選立委馬文君，稱民進黨執政不力，對馬文君的議題攻防是，「找個人吊在那，像一串過年臘肉不斷猛打，才有選票」。

同一天韓國瑜替台中立委候選人羅廷瑋站台，才講幾句話，麥克風便沒電，他笑稱羅廷瑋競選經費拮据，連電池都沒有。對此，有網友表示，「永遠支持韓國瑜」、「看到韓市長就是開心，選舉真的可以很歡樂」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月19日至2023年12月24日，共約1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2024大選助選員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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