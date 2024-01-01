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元旦升旗政治學 楊文科比「OK」手勢 竹縣議長批賴蕭配是「台獨組合」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科與立委林思銘和鄉親合照時，不忘比出象徵國民黨總統候選人侯友宜3號「OK」的手勢。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科與立委林思銘和鄉親合照時，不忘比出象徵國民黨總統候選人侯友宜3號「OK」的手勢。記者黃羿馨／攝影

新竹縣元旦升旗典禮今天在新竹縣政府前廣場舉行，新竹縣長楊文科、國民黨立委林思銘和鄉親合照時，不忘比出象徵國民黨總統候選人侯友宜3號「OK」的手勢。新竹縣議長張鎮榮致詞時痛批，民進黨執政將近8年，一黨獨大、執政無能，並直呼民進黨總統候選人賴蕭配是「台獨組合」，是美國對抗中共的一顆棋子，更引爆台海戰爭，1月13日要用選票讓民進黨下台。

張鎮榮表示，感謝楊文科推動各項重大建設，受到各界肯定，新竹縣113年度總預算編列金額再創歷史新高，在議會全力支持下，已全數通過，新竹縣未來發展一定可以加速前進，1月13日就是總統與立委的大選，這是關鍵時刻，攸關國家未來。

張鎮榮也痛批，民進黨執政將近8年，一黨獨大，執政無能，經濟搞得非常差，出口連續12個黑（負成長），使年輕人沒有未來、方向，造成詐騙案連連。

張鎮榮說，民進黨賴蕭配是台獨組合，是美國對抗中共的一顆棋子，更引爆台海戰爭，尤其是用趕盡殺絕的方式去中國化，還有品德課綱丟棄禮義廉恥，像這樣數典忘祖、缺德無恥的民進黨，不能再容忍，所以要用選票讓民進黨下台，還給台灣人民一個正義、公正社會。

張鎮榮表示，1月13日懇求大家全力支持國民黨總統候選人侯友宜和立委候選人林思銘、徐欣瑩，讓他們高票當選、國會過半，國民黨重返執政，台灣才有未來，百姓才能安居樂業過生活。張鎮榮也祝福國家風調雨順、國泰民安，最重要的就是政黨輪替。

楊文科也表示，新的一年會有很多新計畫付諸實施、實現，包含規畫科技大橋，連結台知園區和竹科三期，還有長照中心揭牌，1月2日竹北高鐵橋下直通竹科力行三路通車、寶山交流道聯絡道（竹43線）也將正式通車。

立委林思銘祈願自己今年能心想事成、一切順利，「萬事OK」。記者黃羿馨／攝影
立委林思銘祈願自己今年能心想事成、一切順利，「萬事OK」。記者黃羿馨／攝影
議長張鎮榮致詞時痛批，民進黨總統候選人賴蕭配是台獨組合，是美國對抗中共的一顆棋子，更引爆台海戰爭，1月13日要用選票讓民進黨下台。記者黃羿馨／攝影
議長張鎮榮致詞時痛批，民進黨總統候選人賴蕭配是台獨組合，是美國對抗中共的一顆棋子，更引爆台海戰爭，1月13日要用選票讓民進黨下台。記者黃羿馨／攝影

2024選舉 2024總統選舉 楊文科 台獨 賴蕭配

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