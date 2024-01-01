賴營再控獵地 侯辦批抹黑

民進黨總統候選人賴清德全國競選總部昨繼續追打國民黨總統候選人侯友宜在新莊「獵地」，認為侯無法回應各項質疑、卸責給妻子及娘家，賴競總發言人陳世凱表示，侯「陸續收購」，若不是計畫性買地，什麼才是？新莊復興段二五三地號面積完整方正，根本不是侯說的「畸零地」；都更、容積獎勵恐怕都是為侯量身打造。

侯競選辦公室發言人陳柏翰則批評賴清德藉由抹黑迴避問題，應誠實對「賴皮寮」三大爭議說清楚。

侯友宜說，民進黨選舉除了抹黑、抹紅、說謊之外沒別招。

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