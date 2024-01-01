聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴營再控獵地 侯辦批抹黑

聯合報／ 本報記者／連線報導

民進黨總統候選人賴清德全國競選總部昨繼續追打國民黨總統候選人侯友宜在新莊「獵地」，認為侯無法回應各項質疑、卸責給妻子及娘家，賴競總發言人陳世凱表示，侯「陸續收購」，若不是計畫性買地，什麼才是？新莊復興段二五三地號面積完整方正，根本不是侯說的「畸零地」；都更、容積獎勵恐怕都是為侯量身打造。

侯競選辦公室發言人陳柏翰則批評賴清德藉由抹黑迴避問題，應誠實對「賴皮寮」三大爭議說清楚。

侯友宜說，民進黨選舉除了抹黑、抹紅、說謊之外沒別招。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 侯友宜 民進黨 國民黨

延伸閱讀

侯友宜拜年也替大女兒慶生 揮別不好的過往 讓美好延續

彰化議長謝典林首次與侯友宜同台 聯絡郭支持侯沒聯絡上

被執政黨批親中 侯友宜曝曾為這事件「捶桌椅」要求大陸給台灣交代

侯友宜競辦要告「包租猴」看板 民進黨嗆：內容皆有憑有據

相關新聞

災難說 侯友宜批賴清德台獨內心話

民進黨總統候選人賴清德前天在辯論會上的「中華民國（憲法）災難」說，持續在政壇發酵。國民黨總統候選人侯友宜昨天批評賴清德內...

賴憲法災難說 恐加深美「疑賴論」

民進黨總統候選人賴清德日前在辯論會上提「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」引發...

「阿北」天后宮多元共融開講 跌破眼鏡！台東人大挺柯P

民眾黨總統候選人柯文哲跨年夜特地赴台東天后宮開講，不同其他候選人，柯P逆向操作來到人口僅20餘萬人的台東縣，沒想到，破天...

趙少康：投最可能勝選的組聯合政府

國民黨總統候選人侯友宜在辯論會提到要成立聯合政府，並表示民眾黨總統候選人柯文哲將於其中扮演重要角色。國民黨副總統候選人趙...

選戰筆記／票數極大化 藍白均盼棄保

國民黨總統候選人侯友宜前天在電視辯論會宣示成立聯合政府，引用民眾黨總統候選人柯文哲的啟蒙者—台灣民主運動先驅蔣渭水曾說「...

賴營再控獵地 侯辦批抹黑

民進黨總統候選人賴清德全國競選總部昨繼續追打國民黨總統候選人侯友宜在新莊「獵地」，認為侯無法回應各項質疑、卸責給妻子及娘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。