選戰筆記／票數極大化 藍白均盼棄保

國民黨總統候選人侯友宜前天在電視辯論會宣示成立聯合政府，引用民眾黨總統候選人柯文哲的啟蒙者—台灣民主運動先驅蔣渭水曾說「同胞須團結，團結真有力」，喚柯加入治理團隊。侯營雖沒明講，但不無呼喊選民「棄柯保侯」完成政黨輪替之意。

去年國民黨、民眾黨欲促成「藍白合」，初衷來自民進黨執政八年，有六成民眾希望「下架民進黨」，但合作方式拖磨數月，最終因兩黨各有包袱導致破局。破局之初，雙方各有情緒，兩陣營雖「主攻民進黨」，卻仍不時隔空交火。

如今，距離選戰不到兩周，藍白仍主攻民進黨黑金貪腐，但只要民進黨確保藍白無法棄保、「賴蕭配」形同穩當選。侯友宜在選前十四天關鍵時刻，鼓勵柯踏步往前，甚至提起蔣渭水拉柯加入治理團隊，交叉詰問跳過柯，拉攏柯與柯粉用意明顯。

事實上，「藍白合」雖然在正副總統人選破裂，但談判期間藍白已有共同目標，要推動兩岸和平、實現政黨輪替，雙方都有共識建立聯合政府、爭取立委極大化。柯文哲希望終結「新黨國、新威權、新潮流」，並訂下兩岸和平、總統勝選、下架民進黨、壯大民眾黨四大目標，其中兩岸和平優先於總統勝選。

藍白間能否有效棄保，讓在野票數極大化，是這場選舉最受注目的關鍵。當藍白目標一致，都盼政黨輪替，「拉柯打賴」背後的潛台詞就是「棄柯保侯」。只是，柯昨又喊出「被騙一次就算了，沒有第二次了」，讓操作棄保的難度更高。

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