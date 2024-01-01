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柯文哲：民進黨抗中保台 沒新招

聯合報／ 記者徐白櫻古和純林銘翰／連線報導
民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在台東市天后宮廟口開講。記者徐白櫻／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在台東市天后宮廟口開講。記者徐白櫻／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在台東市天后宮廟口開講，針對前天總統候選人辯論會過程，柯文哲狠批民進黨總統候選人賴清德，從「務實的台獨工作者」變成「務實的工作者」，省略「台獨」兩字，再度酸賴「台獨金孫變龜孫，這種人我很瞧不起」。

柯文哲表示，前天辯論會影片調出來可發現，賴自稱務實的工作者，「台獨」不見了，「工作」是指那一方面？柯說，並非喊台獨就可以貪汙。

柯文哲昨在民眾黨歲末年終記者會也表示，中國向來都是大選的重要因素，民進黨總是靠反中贏得選舉，國民黨則老想看中國可以幫忙什麼，「現在民進黨是可以合作的時候對抗，國民黨是應該對抗的時候也想合作」，一個是反中，一個是靠中，然而不管是哪一種方式，其實都失去台灣的自主性。柯強調，台灣就是台灣，所以他才會說「台灣自主，兩岸和平」。

柯文哲也說，民進黨打抗中保台，「對某一些人還是有效，但效果沒有二○二○年來的好」，因為只要多打幾次，大家都知道就是這樣、沒有什麼新招。賴清德只敢說是「務實的工作者」，不敢講「務實的台獨工作者」，實在是很丟臉。

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